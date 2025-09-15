スピリチュアリストとして、さまざまな角度から読者のお悩みに答え、生きる指針を示してくれる江原啓之さん。現在は熱海に在住し、ていねいな暮らしをしながら日々「生きる上で大切なこと」を発信し続けています。『婦人公論』のリニューアルにあたって始まった新連載「〈幸せぐせ〉を身に着けよう」。第44回は「相続に兄の妻が口を出してきてトラブルに。兄とは仲が良いので穏便にすませたいが」です。

Q 相続に兄の妻が口を出してきてトラブルに。

兄とは仲が良いので穏便にすませたいが

Ａ）義姉抜き、兄妹で話し合う

Ｂ）兄とは決別覚悟で弁護士を立てる

目の前の事実を現実として受け入れる

きょうだい仲が良かったのに、親が亡くなると相続問題で揉めるというのはよくある話。なかでも法的には相続権のないはずの、それぞれの配偶者が口を出してきて、収拾がつかなくなるというケースは珍しくありません。今回のテーマもまさに「あるある」な相続トラブル。

これまで義理の家族の前ではしおらしかった義姉が豹変、相続の話し合いの場にしゃしゃり出てきて「あなたは長男なんだからもっともらうべき」と言い出したという状況です。兄は妹の前ですまなそうな顔はするものの、妻を諭すこともなく、話し合いは平行線。このままでは良かったはずのきょうだい仲が険悪になってしまうことが考えられます。

「うちは大丈夫」と思っているあなたも、決して他人事ではありませんよ。もし夫や妻が自分の家の相続に口出ししてきたら……と想像して、選択してみてください。重要なのは目の前の事実を現実として受け入れること。それが幸せぐせのポイントです。

夫婦にも波長の法則はある

一見理想的に思えるのはＡ。仲が良かった兄と妹の間で穏便に話し合えれば、それに越したことはありません。けれど現実は違います。義姉があれこれ口出しをしてきて、兄がそれを抑えられないのなら、もはや火が燃えている状態。きょうだいがいくら消そうとしても、義姉が燃料を投下し続けているようなもので、放っておけば燃え広がる可能性大です。

その事実を受け入れるなら、弁護士という第三者に入ってもらったほうが、消火は早いのではないでしょうか。弁護士を立てた場合、相続の問題は片付いても、わだかまりは残るでしょうから、決別は覚悟しておいたほうがいい。つまり理想はＡでも、現実にはＢを選ぶのが幸せぐせなのです。

妹から見れば、「兄はすまなそうな顔をしているし、本当は遺産を多くもらいたいなんて考えていないだろう。義姉が強く言うから困っているだけだ」と思うかもしれません。けれどスピリチュアルな視点で見れば、兄と義姉、この夫婦は同類です。兄も心のどこかで「もらえるものならもらいたい」という気持ちがあるはず。「類は友を呼ぶ」という波長の法則がありますが、それは夫婦にも当てはまります。

似たもの夫婦と言うように、実は同じ波長で惹かれ合っているのです。そうでなければとっくに離婚しています。となれば、「きょうだい仲が良かったのは過去のこと。言い返さない今の兄は義姉と同じ考え」と割り切るしかないでしょう。

今回は夫の相続について、妻が公然と口出ししているわけですが、妻の相続に夫が口出しをするというパターンももちろんありえます。私の経験上、男性は表立って口出しするというよりも、陰で妻に入れ知恵することが多いように思います。

「お前、損しているんじゃないか？ 昔から兄貴に体よく使われていただろ。オレはずっと見ていたからわかる。それで相続が等分って割に合わないんじゃないか？」と吹き込み、妻が「考えてみればそうね」と、その気になるのはありがちなケース。これも夫婦の波長が同じで、同類だから起こることです。



相続はお金の問題ではない

これまで遺産相続にまつわるたくさんの相談を受けてきましたが、最後には、物やお金の問題ではなく、意地のはりあいになってしまう事例が多いと感じます。きょうだい間のトラブルには、自分が親にどれだけ愛されていたかの証がほしいという気持ちや、過去の感情のもつれが潜んでいるからです。

例えば「うちはなんでも長男びいきで、小さい頃から妹の私は扱いが二の次。お兄ちゃんは他県の大学に行かせてもらったのに、私は高校までしか進学させないと言われ、地元で結婚するしかなかった。それなのに、遺産までお兄ちゃんが多く取るのは欲張りじゃないの」「お母さんの介護を最後までやったのは私。その苦労代は相続に加算されるべきでしょ」などなど。子どもの頃から積み重なったうっぷんが噴き出すのが相続。

昔、ああ言われた、こう言われた、こんな扱いを受けたなど、細かいエピソードが話し合いの場でどんどん出てくるのです。相続のグチや争っているきょうだいの悪口をほかの親戚に言いふらして、自分の立場を有利にしようとするケースもあります。感情のもつれがあると、相続する金額の大小にかかわらず、揉め事に発展しがちです。

「自分が死んでも、うちの子たちは大丈夫」と思っている読者の方もいらっしゃるかもしれませんね。すでに遺言書を用意しているならいいのですが、トラブルの一因には、親が遺言書を書いていなかったことも挙げられます。親のお金は親のもの。だからこそ、遺言書で自分の意思を伝えるのが、親の務めだということを覚えておきましょう。