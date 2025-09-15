「ナンバープレートにしたい」と思う徳島県の地名ランキング！ 2位「阿波市」を抑えた1位は？【2025年調査】
ナンバープレートに刻まれる地名は、地域の個性や誇りを映し出す小さな看板のような存在です。もし実現したら嬉しいと感じる地名には、その土地ならではの魅力や響きの良さが込められており、ドライバーの気持ちを明るくしてくれる力があります。
All About ニュース編集部では、2025年9月3〜5日の期間、全国20〜70代の男女238人を対象に、「あったら嬉しいナンバープレートの地名」に関するアンケートを実施しました。その中から、「ナンバープレートにしたい」と思う徳島県の地名ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「阿波踊りの徳島で阿波市が一番徳島らしいと思うから」（40代女性／埼玉県）、「阿波踊りをする人だろうと想像されたいから」（40代男性／神奈川県）、「ネーミングに独特の趣があるからすごくいい」（40代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「海を連想させるから」（40代男性／東京都）、「高校野球で鳴門高校のファンだから」（40代男性／大阪府）、「パッと見たら絶対鳴門のうず潮を連想すると思うので」（50代女性／福島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年9月3〜5日の期間、全国20〜70代の男女238人を対象に、「あったら嬉しいナンバープレートの地名」に関するアンケートを実施しました。その中から、「ナンバープレートにしたい」と思う徳島県の地名ランキングの結果をご紹介します。
2位：阿波市／40票古代より「阿波国」として知られた由緒ある地名。歴史と伝統を感じさせる響きがナンバープレートにふさわしいと人気を集めました。
回答者からは「阿波踊りの徳島で阿波市が一番徳島らしいと思うから」（40代女性／埼玉県）、「阿波踊りをする人だろうと想像されたいから」（40代男性／神奈川県）、「ネーミングに独特の趣があるからすごくいい」（40代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
1位：鳴門市／104票鳴門海峡や渦潮など、全国的に有名な観光名所を有する鳴門市。自然と海のパワーを感じさせる地名が、多くの人に支持されました。
回答者からは「海を連想させるから」（40代男性／東京都）、「高校野球で鳴門高校のファンだから」（40代男性／大阪府）、「パッと見たら絶対鳴門のうず潮を連想すると思うので」（50代女性／福島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)