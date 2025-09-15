エミー賞受賞ドラマ『SHOGUN 将軍』は、日本の戦国時代について再現性の高さも話題になりました。時代考証を担当した、国際日本文化研究センターで教授を務めるフレデリック・クレインス氏いわく「戦国時代の武士たちには、命より家の将来や社会的立場を重んじ、死を“生の完成形”と捉える死生観があった」とのこと。戦国時代の武士たちは、《合戦での討死は名誉》とされ、主君の死や敗戦の際には、ためらうことなく自ら切腹を選んだといいます。また当時は女性が表舞台で活躍する時代でもあり、その活動範囲は多岐にわたりました。そのため、女性たちも例外ではなく、自害は“武家としての教示”を示す行為としてとらえられていたそうです。戦国武士の生きざまを徹底検証したクレインス氏の著書『戦国武家の死生観 なぜ切腹するのか』より、一部を抜粋して紹介します。

想像で描かれたガラシャ夫人の最期

戦国時代には、男性だけでなく、武家の女性たちも自害という道を選択することが少なくありませんでした。

「信長公記」の著者として知られる太田牛一が記した「太田和泉守記」（名古屋市蓬左文庫蔵）にガラシャ夫人の最期に関する記述があります。

ガラシャ夫人は、関ヶ原の戦いが起こる直前の慶長5（1600）年7月17日、大坂の細川屋敷で最期を迎えました。

東軍諸将の妻子を人質に取ろうとした石田三成の手勢が屋敷に押し入るとの報告を受け、忠興の足かせになることを避けようと、みずから進んで死を受け入れたと伝わります。

その様子を「太田和泉守記」から物語風に紹介しましょう。

「父・明智光秀が信長を殺害した報い」が我が身に…

父・明智光秀が信長を殺害した報いが、いまや我が身にも降りかかってきたのだと、ガラシャは静かに呟く。

「天の裁きとは恐ろしいもの。もはやこれまで」

最期の言葉として南無阿弥陀仏と唱えると、ガラシャは刀を胸に突き立て、静かに前のめりに倒れる。

その物音を聞きつけた女房たちは、悲鳴を上げながら広間へと駆け出す。

「お上様が……、なんということ」

年寄衆に事の次第を泣きながら告げる女房たち。

「最期の姿を一目見届けねば。腹を切って御供をするのが侍の本分」

年寄衆は女房たちを先導役として、台所から奥へと向かう。そこで目にしたのは、血の川となって流れる凄惨な光景。あまりの衝撃に二度と直視することもできない。

「なんと……、なんと……」

言葉では言い表せないほどの悲しみと衝撃が、その場を包む。

そうこうしているうちに、家臣の一人である稲富伊賀はすでに逃げ去っていた。年寄衆三人は、あちこちに火を放ち、すべてを無常の煙となすことを決意したのだ。

牛一が記した、ガラシャの最期

牛一は、ガラシャの最期を実際に見たわけではありませんでした。噂話や推測のもとに書かれたものです。

また、ガラシャがキリシタンだったことも知らなかったようです。したがって、この描写は、伝聞情報を軸としながらも、情報が不足している部分を推測で補った想像の産物と位置づけられます。

ガラシャの自害については、刀を胸に突き立てるという伝統的な武家の女性の仕方で行われたと牛一は記しています。

最期を見ていないはずの牛一の記述を逆にとらえると、その自害の仕方が一般的だったということです。

では、実際はどうだったのでしょうか。信憑性の高い史料と位置づけられる「忠興公譜」では、細川ガラシャの最期について、次のように書かれています。なお、ここで出てくる介錯を務めた小笠原少斎は、細川家の家老であった人物です。

「小笠原少斎よ、介錯を頼む」という命が下ると、少斎は恐れ多くも承諾した。長刀を手に取ると、まず老母の命を絶った。その後、ガラシャはみずからの手で髪を丁寧に巻き上げた。

少斎が「そのままではいけません」と申し上げると、ガラシャは「わかりました」と言って、胸元の小袖を両側に静かに開いた。

敷居を挟んで控えていた少斎は「御座の間に足を踏み入れるのは恐れ多く存じます。もう少しこちらへお進みください」と申し上げた。

ガラシャが敷居近くの畳の上に座り直すと、少斎は長刀でその胸を一突きにした。人々は「さすがは明智光秀の御息女」と、その凜とした最期に感嘆の声を上げた。

死の間際まで厳格にわきまえられた礼節

この逸話は、戦国武家の女性の自害において見られた所作と男女の礼儀について、いくつかの興味深い点を示しています。

原文には「御ぐしを手つからきりきりと上へ巻上させ給へ」とあり、みずから介錯を受けるための準備として、首を切らせる際に髪が邪魔にならないよう、また死後の見苦しさを避けるために、みずから髪を丁寧に巻き上げるという所作が描かれています。

小笠原少斎に「そのままではいけません」と指摘されたガラシャは、胸元の小袖を左右に開いています。これは女性の自害における作法の一つとして、心臓を突くという方法のために必要な所作でした。

男性の切腹とは異なり、女性の場合は首を切るか心臓を突くという方法で行われたことがわかります。

なお、ガラシャと少斎は同じ部屋にいるのではなく、わざわざ敷居を挟んで別々の部屋からやりとりをしています。

家臣である少斎には、主君の夫人の御座の間に入ることが許されていませんでした。そのため、ガラシャに敷居の近くまで移動するよう依頼しています。これは、身分の上下関係と男女の礼節の両方に考慮した行動です。

以上のように、戦国期における武家の女性の自害には、男性とは異なる作法があったことがわかります。

台所や屋根の上で腹を切った武士たち

続いて、細川家の家臣たちの切腹を見ましょう。同じく「忠興公譜」には次のような逸話が記されています。

河北石見は家臣の河北六右衛門の介錯をしたあと、みずからも切腹した。六右衛門の息子・助六は、ちょうどその日、丹後（現在の京都府北部）の見回りからの帰りであったが、火の中に飛び込んで命を絶った。

金津助十郎も切腹しようとしたが、少斎や石見が「そなたは切腹しなくても、決して不名誉なことではない」と止めた。

しかし彼は、「自分は明智殿に従ってここまで来たのだから」と主君への忠義を貫いて自害した。その振る舞いは、まことにみごとなものだった。

彼はわずか10石と3人扶持の家臣であったが、その忠義に報いるため、細川家ではその子孫に家督を継がせ、知行を与えた。



細川忠興とガラシャが暮らした「勝竜寺城」（写真提供：Photo AC)

別の角度からの記述では

同書には同じ場面に関する別の角度からの記述も収録されています。

大坂の屋敷に詰めていた河北石見の家来である山内新左衛門が、ガラシャの死を伝えるために派遣され、三島で忠興と合流して報告した内容となっています。

7月17日の夕方、城からガラシャ夫人を迎えるために人数（兵士たち）が参上した。石見は奥の御台所に詰めて待機し、小笠原少斎が正面の御台所に参じ、石見と一緒にいた。

やがて夫人が自害され、少斎がその介錯を務めた。そして、石見と少斎も切腹した。

石見の家来である河北六右衛門は御台所の土間で切腹し、金津助十郎は御台所の燃え上がる屋根の上で切腹した。

切腹せずに逃げた家臣は、どう思われたのか

こうした記述においてとくに注目すべきは、これらの切腹が命じられたものではなく、各人が自発的に選択している点です。主君や同僚の死に殉じる形で、次々と自害を選択していく様子が伝えられています。

一方、自害せず屋敷から逃げた家臣もいました。「忠興公譜」には、次の通りに記されています。

忠興が「稲富伊賀はどうしたのか」と尋ねられると、「逃げたとも、切腹したとも聞きましたが、確かなことはわかりません」との回答があった。

すると忠興は、「きっと逃げたのだろう。縁の下や便所に隠れるような卑怯者でもなければ、助かる見込みがあるときに義理を立てて死のうとするような人物でもない。そうであるならば、きっと逃げ延びているはずだ」とおっしゃった。

この逸話は切腹に対する当時の社会的評価の多様性をよく表しています。

自害を選んだ者（金津助十郎など）は「逸物の男」として評価される一方で、逃亡を選んだと思われる稲富伊賀に対しても、忠興は冷静に受け止めており、際立って否定的な評価を下していないからです。現実を受けとめる臨機応変な接し方といえるでしょう。

こうした記述は、戦国時代の切腹が、後の江戸時代のような厳格な形式をもつ儀式というよりも、より個人的で感情的な、そして状況に応じた柔軟性をもつ行為であったことを示しています。

また、それに対する同時代人の評価も、必ずしも一律的でなかったことがわかります。

※本稿は『戦国武家の死生観 なぜ切腹するのか』（幻冬舎）の一部を再編集したものです。