Ç¨¤ìÈ±àÅò¾å¤ê¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¥·¥ç¥Ã¥Èá29ºÐ9Æ¬¿È¥°¥é¥É¥ë¤Ë¡ÖÁá¤¯³¤³°¿Ê½Ð¤·¤Ê¤è¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Öº®Íá¤·¤¿¤¤¡×¤ÎÀ¼
Íá¾ì¤ÎÃÈÎü¤¯¤°¤ê¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤È
¡¡à9Æ¬¿Èá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë29ºÐ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬à²¹ÀôÅò¾å¤ê¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Íá¾ì¤ÎÃÈÎü¤ò¤¯¤°¤Ã¤Æ´é¤ò½Ð¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏºØÆ£¶³Âå¡£Ç¨¤ì¤¿È±¤Ë¥¿¥ª¥ë¤ò¾è¤»¤Æ¡¢²Ð¾È¤Ã¤¿´é¤òÃÆ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Öº®Íá¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡×¡ÖÁá¤¯³¤³°¿Ê½Ð¤·¤Ê¤è¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºØÆ£¤Ï¿ÈÄ¹173¥»¥ó¥Á¤ÎÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡Ö2017¥ß¥¹¡¦¥¢¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼2024¡×¤â¼õ¾Þ¡£º£Ç¯6·î¤«¤é¤Ï¥Û¥ê¥×¥í¤Ë½êÂ°¤·¡¢³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£