¡ÖÆóÅÙ¤â½³¤Ã¤¿¤À¤í¡×µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¥¿¥Ã¥¯¥ë¤òÍá¤Ó¤¿¥Þ¥É¥ê¡¼DF¤È»î¹ç¸å¤Ë¾×ÆÍ¤« ¡Ö¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸½ÃÏÊóÆ»
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ò¤ÈÌåÃå¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡µ×ÊÝ·ú±Ñ¤òÍÊ¤¹¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï¸½ÃÏ£¹·î13Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤ÎÂè£´Àá¤Ç¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¡¢£±¡Ý£²¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Î½ªÈ×¡¢µ×ÊÝ¤Ï¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÎDF¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥«¥ì¡¼¥é¥¹¤Ë¸åÊý¤«¤é±¦Â¤Ë¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¼õ¤±¡Ê¥Î¡¼¥Õ¥¡¥¦¥ë¡Ë¡¢À¼¤ò¾å¤²¤ÆÅÝ¤ì¤¿¡£¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥×¥ì¡¼¤òÂ³¹Ô¡£¤½¤Î¸å¡¢¥«¥ì¡¼¥é¥¹¤Ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¤·¤Æ¤ä¤êÊÖ¤¹¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÎÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDefensa Central¡Ù¤Ï¡¢¤½¤Î£²¿Í¤¬¡Ö¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ø¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤Ç¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢µ×ÊÝ¤¬¡ÖÆóÅÙ¤â½³¤Ã¤¿¤À¤í¡×¤ÈÊ¸¶ç¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¥«¥ì¡¼¥é¥¹¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤òÁÀ¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤«¤é¤Í¡×¤È±þ¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·ã¤·¤¤¥Á¥ã¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜÂåÉ½MF¤Ï¡¢»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Ûµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¼õ¤±¤¿Ä¾¸å¤Ë¥Þ¥É¥ê¡¼DF¤Ë¥Õ¥¡¥¦¥ë
¡¡µ×ÊÝ·ú±Ñ¤òÍÊ¤¹¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï¸½ÃÏ£¹·î13Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤ÎÂè£´Àá¤Ç¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¡¢£±¡Ý£²¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Î½ªÈ×¡¢µ×ÊÝ¤Ï¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÎDF¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥«¥ì¡¼¥é¥¹¤Ë¸åÊý¤«¤é±¦Â¤Ë¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¼õ¤±¡Ê¥Î¡¼¥Õ¥¡¥¦¥ë¡Ë¡¢À¼¤ò¾å¤²¤ÆÅÝ¤ì¤¿¡£¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥×¥ì¡¼¤òÂ³¹Ô¡£¤½¤Î¸å¡¢¥«¥ì¡¼¥é¥¹¤Ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¤·¤Æ¤ä¤êÊÖ¤¹¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÎÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDefensa Central¡Ù¤Ï¡¢¤½¤Î£²¿Í¤¬¡Ö¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ø¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤Ç¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢µ×ÊÝ¤¬¡ÖÆóÅÙ¤â½³¤Ã¤¿¤À¤í¡×¤ÈÊ¸¶ç¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¥«¥ì¡¼¥é¥¹¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤òÁÀ¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤«¤é¤Í¡×¤È±þ¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·ã¤·¤¤¥Á¥ã¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜÂåÉ½MF¤Ï¡¢»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Ûµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¼õ¤±¤¿Ä¾¸å¤Ë¥Þ¥É¥ê¡¼DF¤Ë¥Õ¥¡¥¦¥ë