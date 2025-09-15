◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)

男子マラソンでは近藤亮太選手(三菱重工)が2時間10分53秒で日本勢最高の11位でフィニッシュしました。

スタートでフライングがあり、異例のスタートやり直しが起こった男子マラソン。日本勢は吉田祐也選手(GMOインターネットグループ)が25キロ付近で先頭を離れ、小山直城選手(Honda)も30キロ手前で先頭から離脱する中、近藤選手は35キロ過ぎても先頭に食らいつきます。

38キロ付近でやや離れ、2時間10分53秒の11位でフィニッシュ。2013年モスクワ大会で5位に入った中本健太郎さん以来12年ぶりの日本男子マラソン入賞とはなりませんでしたが、力走で42キロを走り抜きました。

インタビューでは、「20キロくらいからずっと足がきつくて、何回も離れそうになったときに、耳が割れるような応援がずっと背中を押して、諦めそうになるとき、いろんな人の顔が浮かんで、一つでも前の順位で、とゴールを目指しました」と振り返ります。

近藤選手は2月の大阪マラソンで初マラソン日本最高となる2時間5分39秒を記録。これが2度目のマラソンで、「2回目のマラソンでここまで戦えたのは、マラソン人生はまだまだ始まったばかりだと思うので、さらに上を目指してがんばっていきたい」とコメント。最後に、「マラソンやるなら、三菱重工！ありがとうございます！」と一礼しました。

優勝はゴール直前までもつれた争いにタンザニアのシンブ選手がドイツのペトロス選手と2時間9分48秒の同タイムで、着差での決着で金メダル獲得。小山選手は2時間13分42秒の23位、吉田選手は2時間16分58秒の34位でした。