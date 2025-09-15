NPB(日本野球機構)は15日の公示を発表。ヤクルトは青柳晃洋投手を1軍登録し、アビラ投手を登録抹消しました。

青柳投手は、阪神で2度の最多勝と最高勝率を獲得するなど活躍し、昨オフにポスティングシステムでMLBフィリーズとマイナー契約しました。しかしマイナー通算23試合登板で1勝3敗、防御率7.22と苦しみ、日本時間24日に自由契約に。そして7月31日にヤクルトが獲得。ローテーションを担う活躍が期待され、約１か月半2軍で調整してきました。この日行われる広島戦に先発するため、待望の初昇格となりました。

一方、登録抹消されたアビラ投手は今季13試合の先発を含む14試合に登板。6勝8敗1HP、防御率4.24を記録しています。前日の広島戦に先発し、6回0/3を投げ5失点。5回に2点を先制されると、7回までに味方打線から7点の援護を受け、その裏のマウンドにもあがります。

しかし先頭から3連打で1点を失い、なおもノーアウト１、３塁としたところで降板。その後、二番手の矢崎拓也投手が打たれ、5失点となりました。それでもチームはリードを守り切り、アビラ投手が勝利投手に。今季6勝目で、7月以来の連勝を飾りました。