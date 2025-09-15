お笑いコンビ「クワバタオハラ」のくわばたりえ（49）の公式YouTubeチャンネルが15日までに更新され、タレントのSHELLY（41）がゲストとして登場した。

SHELLYは2014年に番組ディレクターと結婚。2人の子供を授かるが、19年に離婚を発表。その後、現在のパートナーとは籍を入れずに事実婚を選択し、22年には第3子を出産した。

元夫も再婚し家庭があるが、子供たちは父の日になると「実のお父さんにもプレゼントして、私のパートナーにもプレゼント。母の日もそうですけど、実のお父さんの奥さんに母の日プレゼントして、私にも母の日プレゼント」しているという。

子供たちにとって、実の父親の再婚相手はステップマザーという存在。家族ぐるみで交流していて、SHELLYが「みんなで食事行ったりも」と明かすと、くわばたから「えー？私の中かけで考えられへんやん、なんか。ドラマやったらドロドロなりそうな雰囲気。ドロドロちゃうの？」と率直な質問を投げかけられ「全然です。終わったものは終わったもの」と笑顔で返した。

良好なステップファミリーが築けているのは「でもそれはもちろん（元夫との）お互いの努力と、元夫の奥さんにもめちゃめちゃ子供たち可愛がってくれるし、大好きなんですよ。だからすごい良い感じでみんな大人たちが大人でいるっていうことを、とにかく意識」

最初は上手くいかないこともあったが、“この子たちの人生”と子供を1番に考えて協力。「もうすごい（お互いを）リスペクトしてくれますし、育ての考え方とか考え方とかも協力してくれるおかげで、本当にすごい今のところうまくいってる。その最終的な軸は子供たちだよっていうのはブレないようにお互い頑張ってたら、今は普通にもう何年も経ってるんで、すごい平和になりましたね」と感慨深い表情を浮かべた。