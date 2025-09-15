ぼる塾・田辺、NGをテレビ初解禁 「緊張感が…（笑）」無言の斬新シーンに
お笑いカルテット、ぼる塾・田辺智加念願の“パフェ特番”『ぼる塾のまぁねパフェ気分』が、BSよしもとできょう14日午後8時から放送される。田辺の強いこだわりのため、これまでNGだったパフェの食リポが、同番組で初解禁される。
【写真】ぼる塾・田辺が考えたパフェの構成
田辺は、さまざまな食リポを披露してきたが「パフェはこれまで食べてません！パフェは集中して食べたいの！」とこだわってきた。パフェは層になった構成のため、「ひと口目だけ食べて食リポを求められたくない＝テレビでは食べない」と決めていたという。
しかし、今回の特番では、田辺が「食べている間は感想もおしゃべりも禁止！」という、自己流のパフェの食べ方で食リポを初解禁する。
1軒目は田辺の行きつけの新宿のフルーツパーラー、2軒目はおしゃれすぎるカウンターでいただく芸術品のようなパフェ。見た目からおいしそうなパフェを前に、「食べている間は感想もおしゃべりも禁止！」というもぐもぐシーンは、店員が「緊張感が…（笑）」と話したほど斬新な場面となる。
さらに、ぼる塾オリジナルのパフェを作る。自称「食べてきたプロ」である田辺がパフェの構成を考え、あんりが何気なく発した「チャイアイス」という言葉をきっかけに、「チャイアイスを作るのは大変だけど、バニラアイスに茶葉を混ぜたらいいかも」などアイデアがわく。さらに、きりやはるかが意外な才能を発揮することになる。ナレーションは酒寄希望が担当する。
【写真】ぼる塾・田辺が考えたパフェの構成
田辺は、さまざまな食リポを披露してきたが「パフェはこれまで食べてません！パフェは集中して食べたいの！」とこだわってきた。パフェは層になった構成のため、「ひと口目だけ食べて食リポを求められたくない＝テレビでは食べない」と決めていたという。
1軒目は田辺の行きつけの新宿のフルーツパーラー、2軒目はおしゃれすぎるカウンターでいただく芸術品のようなパフェ。見た目からおいしそうなパフェを前に、「食べている間は感想もおしゃべりも禁止！」というもぐもぐシーンは、店員が「緊張感が…（笑）」と話したほど斬新な場面となる。
さらに、ぼる塾オリジナルのパフェを作る。自称「食べてきたプロ」である田辺がパフェの構成を考え、あんりが何気なく発した「チャイアイス」という言葉をきっかけに、「チャイアイスを作るのは大変だけど、バニラアイスに茶葉を混ぜたらいいかも」などアイデアがわく。さらに、きりやはるかが意外な才能を発揮することになる。ナレーションは酒寄希望が担当する。