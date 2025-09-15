１４日に愛知・ＩＧアリーナで行われたボクシングの４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチで、ＷＢＡ暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝に３−０の大差判定で下し防衛を果たした、井上尚弥（３２）＝大橋＝が１５日、自身のＸを更新。「キャリア最大の強敵」と位置づけた相手を完封した一戦から一夜明け、「９月１４日名古屋ＩＧアリーナ、昨日はとても濃密な３６分間だった。相手がムロジョン・アフマダリエフだったからこその緊張感を味わうことができた。戦えて良かった」と振り返り、「ＩＧアリーナに集結してくれた皆んなには凄まじいパワーをいただきました！昨日は改めて応援ありがとうございました！！」と感謝を込めた。

井上は頑強なパワーファイターに対し、序盤からスピードで圧倒しながら、足を使って翻弄。相手を決して危険水域に入れず、逆に強烈なボディーを打ち込んで動きを止めた。果敢に打ち合ってプロ２度目のダウンを喫した５月のラモン・カルデナス（米国）戦とは打って変わったアウトボクシングで完勝し、度肝を抜いた。

１２月には今年４戦目としてサウジアラビアの大型興行に初上陸し、そこをクリアすれば来年５月に中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝とのドリームマッチを計画している。「少し休んで１２月のサウジアラビアでの戦いに備えます！まだまだ井上尚弥に期待してください」と心境をつづった。