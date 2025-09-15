アルゼンチンがFIFAランク首位陥落へ…スペイン11年ぶり奪首見込み、日本はポイント増も2ランクダウンへ
今月18日に発表される最新版のFIFAランキングで、アルゼンチンが約2年半にわたって守り抜いてきた首位の座から陥落するようだ。スペイン『マルカ』が伝えている。
アルゼンチンは今月、北中米W杯南米予選でベネズエラに3-0で勝利したが、エクアドルに0-1で敗戦。3月の時点でW杯出場を決めていたこともあり、以降の4試合で2勝1分1敗と大きく成績を落としていた。
その結果、北中米W杯予選がスタートした欧州勢の猛追を受ける形に。次回のFIFAランキングでは欧州予選を2連勝した前回EURO王者のスペインが首位、フランスが2位に浮上し、アルゼンチンは3位に転落する見込みとなった。
2022年末のカタールW杯を制したアルゼンチンは23年4月発表のFIFAランキングで首位に浮上し、前回発表の今年6月まで2年以上にわたってトップに立ち続けてきたが、2年5か月ぶりの首位陥落。一方、代わりに首位に浮上するスペインは14年7月に首位陥落して以来、11年ぶりの“奪首”となる。
なお、日本代表は現在の17位から19位に転落する見込み。7月のEAFF E-1選手権で3連勝を果たしたことで、前回発表の今年6月からはポイント増になるが、9月シリーズでメキシコに引き分け、アメリカに敗れたことで、北中米W杯予選でより多くのポイントを稼いだスイスとセネガルに逆転されるようだ。
