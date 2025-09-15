国際電話を利用した特殊詐欺被害が増えていることから、警察は国際電話の利用休止手続きを支援する取り組みを進めています。



■髙橋泉アナウンサー

「三条市役所の一角に設けられたのは、国際電話の利用休止の申し込みができる特設ブースです。」



用紙に電話番号や名前などを記入し申し込むと、海外からの不審な電話をブロックできます。警察によりますと、県内では2025年8月末までに国際電話を使った特殊詐欺被害が38件発生していて、被害総額は2億8960万円に上るということです。



■三条警察署 藏地真澄生活安全課長

「簡単な手続きですので、こういった手続きをしていただきたい。そして、詐欺から自分や家族を守っていただきたい。」



国際電話の利用停止は『国際電話不取扱受付センター』にWebで申し込むこともできます。