イスラエル軍の攻撃を受けて炎に包まれる建物＝１４日、パレスチナ自治区ガザ地区/Yousef Al Zanoun/AP

（ＣＮＮ）イスラエル軍は１４日、パレスチナ自治区ガザ地区ガザ市の住民に対して退去するよう警告した後、複数の高層ビルを攻撃した。イスラエルが住民に対してガザ市からの完全撤退を指示するなか、同市に対する破壊活動が続いている。

情報筋によれば、今回の攻撃は、イスラエルのネタニヤフ首相による閣僚会合を前に実施された。会合ではガザ市を制圧するための地上作戦を進める中で人質の安全をどう確保するかを協議する。外相と国防相、軍や治安機関の幹部が出席するという。ガザには生存しているとみられる人質が約２０人残されており、その一部はガザ市内にいるとされる。

イスラエル当局者２人は１４日、ＣＮＮに、ガザ市への地上作戦が近日中に開始される予定だと語った。「非常に近づいている」と１人が述べ、もう１人は早ければ１５日にも開始される可能性があると明らかにした。

国連パレスチナ難民救済事業機関（ＵＮＲＷＡ）のラザリーニ事務局長は１４日の声明で、過去４日間に少なくとも１０棟の国連関連施設がガザ市で被害を受けたと明らかにした。被害を受けた建物には七つの学校と二つの診療所が含まれ、数千人の避難民が身を寄せていたという。

１４日、ガザ港近くにある１１階建てのビルも空爆を受けた。今月に入ってイスラエル軍がガザ市での作戦を拡大し、住民の南部への退避を命じて以来、いくつもの高層ビルが破壊されたり深刻な被害を受けたりしている。

イスラエル軍は、イスラム組織ハマスがこのビルをイスラエル軍の動向を監視するために利用していたと述べた。攻撃前の住民への事前警告や精密兵器の使用、空中監視など、民間人の被害を軽減する措置を講じたとしている。

ガザの病院当局によると、１３日のイスラエルの空爆で少なくともパレスチナ人７４人が死亡し、そのうち５０人以上がガザ市で犠牲となった。

ガザ民間防衛当局は１１日の声明で、過去１週間にわたりイスラエル軍がガザ市で攻撃を強めた結果、５万人以上のパレスチナ人が家を失い、１３０棟を超える住宅が破壊されたと明らかにした。ＣＮＮは９月５日以降、ガザ中部で少なくとも１２棟の高層ビルが破壊されたことを確認している。

パレスチナ保健省は１３日、２０２３年１０月のハマスによるイスラエル攻撃をきっかけに始まったイスラエル軍の作戦以来、ガザで６万４８７１人が死亡し、１６万４６１０人が負傷したと発表した。