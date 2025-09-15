１５日放送のテレビ朝日系「ワイド！スクランブル」では、自民党の総裁選について特集した。

番組では、すでに茂木敏充氏が出馬を表明しているほか、小林鷹之、林芳正両氏が１６日に表明する予定であることや、小泉進次郎氏や高市早苗氏も週内に表明すると見られることを伝えた。

また、５人の候補のＳＮＳのフォロー数についても紹介。この中で、高市氏のＸのフォロワー数は断トツの８３・６万人で、２位の小泉氏の１４・２万人を大きく引き離した。同じくＹｏｕＴｕｂｅのフォロワー数でも、２位の小泉氏の２・９万とは桁違いの４６・６万人となっている。

一方で、小泉氏はインスタのフォロワー数で、９・３万人の２位・高市氏らとは大差の３３・２万人でトップになっている。

大下容子アナウンサーから「ＳＮＳ戦略も重要になってくるでしょうか？」と水を向けられた戦略コンサルタントで日本工大大学院教授の田中道昭氏は「候補の強み、弱みが分かりますよね」と指摘。「高市さんはＸとＹｏｕＴｕｂｅのフォロワー数が非常に多い。小泉さんの方はインスタグラムの強いということで。高市さんの方は内容で勝負。理念訴求型ですよね。小泉さんはそれに対して、内容よりは空気醸成。視覚的に訴えるところに強いということで。逆に言うとそれぞれの課題が見えてるわけですね」と指摘した。

続けて「候補には順番で争っていただくんではなくて、何のために出馬するのかっていう大義と、なったら国をどうするのかというビジョンを示す、大義とビジョンで勝負していただきたいところですよね」と私見を語った。