東京世界陸上第3日

陸上の世界選手権東京大会第3日が15日に行われ、国立競技場発着のコースで争う男子マラソンは、前代未聞の大激戦となった。優勝争いは2時間9分48秒で同タイム決着。着差ありでアルフォンスフェリックス・シンブ（タンザニア）が金メダルを獲得し、アマナル・ペトロス（ドイツ）が銀メダルだった。世界陸連によると、100分の1秒単位で「0秒03」の差だった。

残り1キロを切って5人が金メダルを争う大激戦。そこから2人がこぼれ、シンブ、ペトロス、アウアニ（イタリア）の3人で国立競技場でのトラック勝負になった。先に抜け出したペトロスだったが、最後の最後にシンブが猛追。同時にゴールしたが、同タイムながら着差ありで金メダルがシンブ、銀メダルがペトロスとなった。

レース後、ミックスゾーンに現れたシンブは「わからなかったよ。でもスクリーンを見たらフィニッシュのシーンが映っていて『フー！ 私がチャンピオンだ！』とわかったよ（笑）」と打ち明けた。

敗れたペトロスは「クレイジーだったね。こんな経験は初めてさ！ 数十センチの差だったよね。本当に僕にとって大きな経験だよ。この出来事からたくさんのことを学んだと思う」と話していた。

最後の競り合いについては「ドラマみたいだったよね！ スクリーンで確認したら、彼が5メートルくらい後ろにいたから優勝を確信していたんだけどね。彼は最後の5メートルでとてつもないスパートをしたんだろう」と笑っていた。



（THE ANSWER編集部）