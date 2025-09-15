東京世界陸上第3日

陸上の世界選手権東京大会第3日が15日に行われ、国立競技場発着のコースで争う男子マラソンは、2時間9分48秒の同タイム決着となった大激戦をシンブ（タンザニア）が制し、ペトロス（ドイツ）が銀メダルだった。日本勢最上位の11位・近藤亮太も最終盤まで上位集団に食らいついた。その途中、中継画面に映った広告看板が話題を集めている。

39キロ過ぎ、上位集団で走る近藤を中継バイクを背後から映した場面だった。正面にそびえるビルの屋上に「きぬた歯科」と書かれた看板が十数秒も中継に映り続けた。きぬた歯科といえば、東京・西八王子にあり、関東圏を中心に多くの広告看板を出していることでお馴染み。駅伝の伝統校・法大のユニホームスポンサーも務めており、陸上ファンの間でも知られた存在だ。

世界陸上という大舞台での思わぬ映り込みに、X上では「きぬた歯科の看板がデカデカと映ってた」「きぬた歯科の看板がめちゃくちゃ目立つw」「きぬた歯科、世界に発信される」「きぬた歯科の看板目立った笑」「きぬた歯科の看板がくっきりw」「きぬた歯科、まさかの世界陸上デビュー」などの反応が相次ぎ、大盛り上がりとなっていた。



（THE ANSWER編集部）