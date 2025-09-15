LIL LEAGUE¡¢Åù¿ÈÂç¤Î»Ñ¤ËÀÄ½Õ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡ÖLIKE A MOVIE¡×¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¸ø³«
LIL LEAGUE¤¬¡¢7·î¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¿¿²Æ¥Î²Ö²Ð¡×¼ýÏ¿¤Î¿·¶Ê¡ÖLIKE A MOVIE¡×¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
º£ºî¤Ï¿ÍÀ¸¤ò±Ç²è¤ËÎã¤¨¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÈÃ¯¤â¤¬±Ç²è¤Î¼ç¿Í¸ø¡É¡£¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Ð¡¢¿§¤¢¤»¤¿Æü¡¹¤âÁ¯¤ä¤«¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢±Ç²è¤Î¼ç¿Í¸ø¤«¤Î¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤ÊLIL LEAGUE¤ÎÆü¾ï¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥ê¥ê¥Ã¥¯¤È¤È¤â¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
LIL LEAGUE¤Ï¡¢ÃË½÷Áí¥¨¥ó¥È¥ê¡¼Ìó4Ëü8000¿Í¡¢LDH»Ë¾åºÇÂç¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖiCON Z 2022 ¡ÁDreams For Children¡Á¡×¤Ë¤Æ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢2023Ç¯1·î11Æü¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHunter¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¿ë¤²¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼3Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿Èà¤é¤À¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆâ3Ì¾¤Ï¤Þ¤À¸½Ìò¹â¹»À¸¤À¡£
º£²Æ¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¿¿²Æ¥Î²Ö²Ð¡×¤ÎMV¤Ç¤ÏÂç¿Í¤Ó¤¿É½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤¬°ìµ¤¤ËÈ´¤±¤¿°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖLIKE A MOVIE¡×¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤Ï¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤ÎÆü¾ï¡¦ÀÄ½Õ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÅù¿ÈÂç¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§¡ÖLIKE A MOVIE¡× Lyric Video
»£±Æ¶¨ÎÏ:¥é¥¦¥ó¥É¥ï¥óÉÜÃæËÜÄ®±ØÁ°Å¹
https://www.round1.co.jp/shop/tenpo/tokyo-fuchuu.html
◾️¡Ö¿¿²Æ¥Î²Ö²Ð¡×
ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡§https://LILLEAGUE.lnk.to/manatsunohanabi_acousticversion
