Ta_2 (鈴木達央)がOLDCODEX活動終了から約5年ぶりに、SHINKIRO&Co.として音楽活動を本格再開することは既報のとおり。このたび新音源の詳細が発表となった。

タイトルは「インビジブル」。スタジオ収録の3曲に加え、6月17日および18日に東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASUREで行われたファンミーティング＜空中楼閣のラボラトリ＞よりライブデモ音源2曲を含む全5曲収録の音源となる。これら楽曲の全ては、現在のTa_2の音楽的指向があらわになったものであり、SHINKIRO&Co.名義で書き下ろされた新曲だ。

同音源には、前述のファンミーティング＜空中楼閣のラボラトリ＞の模様がBlu-ray収録される。映像にはこの日のために作られ、今後は演奏されることのないであろう楽曲「またね」も収録(CDには未収録)されることも発表となった。

新音源「インビジブル」は、SHINKIRO&Co.のファーストライブとして10月13日に品川インターシティホールで開催される＜cantabile con anima＞の会場限定盤として最速販売される予定だ。その後は通販限定盤の販売がMAVERICK STOREにて行われる。

また、「ライブの前に、いち早く楽曲を皆様に聴いてほしい」というTa_2の意向から、ライブ会場限定盤や通販限定盤に先駆けて、10月6日より音源が配信されることも決定した。詳細は後日改めてオフィシャルホームページやSNSで発表されるとのことだ。

■会場限定盤／通信限定盤「インビジブル」

2025年10月13日(月/祝)発売

▼CD収録曲

1 インビジブルダンサー

2 蝋燭

3 僕のように

4 ケセラセラー(Live Demo 2025)

5 レグルス(Live Demo 2025)

▼Blu-ray収録内容

＜空中楼閣のラボラトリ-Live & Behind the Scenes＞

1 ケセラセラー(Live Demo 2025)

2 レグルス(Live Demo 2025)

3 またね

※ライブ会場限定販売およびMAVERICK STOREでの通信限定販売

通販URL：https://www.maverick-stores.com/shinkiro-co/

※2025年10月13日より販売を行うライブ会場限定盤と通信限定盤は同一商品です。

※数量はカートページで変更いただけます。

※カート内に発送日の異なる商品がある場合、最も遅い発送日にまとめて出荷されます。

※お届け時期：2025年10月14日23:59までにご入金が完了で、10月22日以降順次お届け。

関連リンク

◆鈴木達央 オフィシャルX

◆鈴木達央 オフィシャルInstagram

◆鈴木達央 YouTubeオフィシャルチャンネル

◆鈴木達央 オフィシャルファンクラブ