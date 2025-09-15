＜Karatsu Drop Festival＞、タイムテーブル発表＆追加出演に井ノ原快彦
＜Karatsu Drop Festival 2025＞が9月27日および28日の2日間、佐賀県唐津市・虹の松原海水浴場 東の浜で初開催される。このたび同フェスのタイムテーブルが公開された。さらに、28日（日）には出演キャンセルとなったimaseに代わり井ノ原快彦の追加出演が決定した。
多彩なジャンルのアーティストが集結する＜Karatsu Drop Festival 2025＞は＜RAINBOW STAGE＞を＜BEACHSTAGE＞の2つのステージが用意されている。
初日9月27日（土）は渾身のパフォーマンスを届けるThe BONEZがトリを務める。翌28日（日）は井ノ原快彦の追加出演に加え、初開催の大トリとしてラッパーGADOROが登場。どちらのステージも最高のロケーションで体感してほしい。
チケットは各プレイガイドで一般発売中。
■＜Karatsu Drop Festival 2025＞
9月27日(土) 佐賀・虹の松原海水浴場 東の浜
open11:00 ／ start12:00 ／ ※終演21:00予定
9月28日(日) 佐賀・虹の松原海水浴場 東の浜
open11:00 ／ start12:00 ／ ※終演20:00予定
佐賀県唐津市東唐津4丁目
▼出演アーティスト ※50音順
【DAY1 (9/27)】ACIDMAN、GANG PARADE 、KREVA、The BONEZ、Def Tech、どぶろっく、Dragon Ash、MONGOL800、レトロリロン
Opening Act：Pixel Ribbon
【DAY2 (9/28)】adieu（上白石萌歌）、井ノ原快彦、GADORO、木村カエラ、KOGYARU、Chara、Dos Monos、チャラン・ポ・ランタン、まつむら かなう、MINMI
Opening Act：ASTERISM
両日出演：DJやついいちろう
▼チケット(税込)
・一般：1日券 11,000円 ／ 2日券 20,000円
・小中高生：1日券 8,500円 ／ 2日券 16,000円
※未就学児入場無料 ※未就学児は1名につき大人1名のチケット・同伴が必要。小学生は要保護者同伴。
●駐車場 ※取扱いはGAKUONのみ
◯駐車場A(松浦川河川敷／第１駐車場) ※限定200台／会場まで徒歩10分
・1日券 車1台につき各日￥3,000(税込)
・2日券 車1台につき￥5,000(税込)
◯駐車場B(松浦川河畔レクレーション緑地／第2駐車場) ※限定700台／会場まで徒歩20分
・1日券 車1台につき各日￥1,500(税込)
・2日券 車1台につき￥2,000(税込)
【プレイガイド情報】
●WEB＆電話郵送販売
・GAKUONユニティ・フェイス https://gakuon.co.jp/ec/html/products/detail/299
TEL：0985-20-7111(平日12時〜17時)
●WEB＆コンビニ販売
・チケットぴあ／セブン-イレブン (Pコード：299-687)
https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2559620
・イープラス／ファミリーマート
https://eplus.jp/sf/detail/4346090001-P0030001P021002?P1=1221
・ローソンチケット／ローソン (Lコード：82290)
https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=756094
・楽天チケット
https://ticket.rakuten.co.jp/music/fes/rtgy278/
●店頭販売
・ゆめタウン佐賀 2階サービスカウンター
・久米楽器店
主催：からつドロップフェス実行委員会 / サガテレビ / エフエム佐賀
協力：佐賀県 / 唐津市 / 虹の松原ホテルThe beach / 唐津シーサイドホテル
企画 / 制作 / 運営：GAKUONユニティ・フェイス / ワイズコネクション / VILLAGE INC. / Drop Festival Japan
（問）GAKUONユニティ・フェイス 0985-20-7111
