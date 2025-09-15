＜Karatsu Drop Festival 2025＞が9月27日および28日の2日間、佐賀県唐津市・虹の松原海水浴場 東の浜で初開催される。このたび同フェスのタイムテーブルが公開された。さらに、28日（日）には出演キャンセルとなったimaseに代わり井ノ原快彦の追加出演が決定した。



多彩なジャンルのアーティストが集結する＜Karatsu Drop Festival 2025＞は＜RAINBOW STAGE＞を＜BEACHSTAGE＞の2つのステージが用意されている。

初日9月27日（土）は渾身のパフォーマンスを届けるThe BONEZがトリを務める。翌28日（日）は井ノ原快彦の追加出演に加え、初開催の大トリとしてラッパーGADOROが登場。どちらのステージも最高のロケーションで体感してほしい。

チケットは各プレイガイドで一般発売中。

■＜Karatsu Drop Festival 2025＞

9月27日(土) 佐賀・虹の松原海水浴場 東の浜

open11:00 ／ start12:00 ／ ※終演21:00予定

9月28日(日) 佐賀・虹の松原海水浴場 東の浜

open11:00 ／ start12:00 ／ ※終演20:00予定

佐賀県唐津市東唐津4丁目 ▼出演アーティスト ※50音順

【DAY1 (9/27)】ACIDMAN、GANG PARADE 、KREVA、The BONEZ、Def Tech、どぶろっく、Dragon Ash、MONGOL800、レトロリロン

Opening Act：Pixel Ribbon

【DAY2 (9/28)】adieu（上白石萌歌）、井ノ原快彦、GADORO、木村カエラ、KOGYARU、Chara、Dos Monos、チャラン・ポ・ランタン、まつむら かなう、MINMI

Opening Act：ASTERISM

両日出演：DJやついいちろう ▼チケット(税込)

・一般：1日券 11,000円 ／ 2日券 20,000円

・小中高生：1日券 8,500円 ／ 2日券 16,000円

※未就学児入場無料 ※未就学児は1名につき大人1名のチケット・同伴が必要。小学生は要保護者同伴。

●駐車場 ※取扱いはGAKUONのみ

◯駐車場A(松浦川河川敷／第１駐車場) ※限定200台／会場まで徒歩10分

・1日券 車1台につき各日￥3,000(税込)

・2日券 車1台につき￥5,000(税込)

◯駐車場B(松浦川河畔レクレーション緑地／第2駐車場) ※限定700台／会場まで徒歩20分

・1日券 車1台につき各日￥1,500(税込)

・2日券 車1台につき￥2,000(税込)

【プレイガイド情報】

●WEB＆電話郵送販売

・GAKUONユニティ・フェイス https://gakuon.co.jp/ec/html/products/detail/299

TEL：0985-20-7111(平日12時〜17時)

●WEB＆コンビニ販売

・チケットぴあ／セブン-イレブン (Pコード：299-687)

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2559620

・イープラス／ファミリーマート

https://eplus.jp/sf/detail/4346090001-P0030001P021002?P1=1221

・ローソンチケット／ローソン (Lコード：82290)

https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=756094

・楽天チケット

https://ticket.rakuten.co.jp/music/fes/rtgy278/

●店頭販売

・ゆめタウン佐賀 2階サービスカウンター

・久米楽器店 主催：からつドロップフェス実行委員会 / サガテレビ / エフエム佐賀

協力：佐賀県 / 唐津市 / 虹の松原ホテルThe beach / 唐津シーサイドホテル

企画 / 制作 / 運営：GAKUONユニティ・フェイス / ワイズコネクション / VILLAGE INC. / Drop Festival Japan

（問）GAKUONユニティ・フェイス 0985-20-7111

