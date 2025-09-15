ちーまきが、9月9日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。

ちーまき©光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

「週刊FLASH」9月9日発売号©光文社/週刊FLASH （SIGNO）

下着PR案件出演をきっかけに高校退学処分を受けてネット上で大きな話題を呼んだちーまきが「FLASH」のグラビアページに登場。“グラエンサー”の呼び名にふさわしい美ボディを披露している。

昨年にN高等学校を卒業し、現在は大学に進学。インタビューでは、最近始めた一人暮らしについて「最初の1か月くらいは一人なのが寂しくて、ずっとホームシックでした」と本音を語っている。

ちーまき プロフィール

19歳。2005年9月27日生まれ。福井県出身。T157。O型。

趣味：音楽鑑賞、旅行、バスケ

特技：バスケ

2023年、下着PR案件出演をきっかけに高校退学処分を受けて、ネット上で大きな話題を呼ぶ。同年グラビアデビューを果たす。9月26日には1st写真集が幻冬舎から発売予定。そのほか最新情報は、公式X（@116tn_1）、公式Instagram（@116tn_）をチェック。

FLASHデジタル写真集『女子大生な彼女の日常』が「kokode digital（ココデジ）」＆各電子書店で発売中。

「週刊FLASH」9月9日発売号

発売：光文社

発売日：毎週火曜日

特別定価：730円（税込み/9月9日（火）発売号）

公式サイト「Smart FLASH」：https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」：https://flash-prime.jp/

