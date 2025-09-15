『君としたキスはいつまでも』細田佳央太×莉子、本島純政×川津明日香ら各話メインキャスト5組発表！
10月スタートのドラマ『君としたキスはいつまでも』（ABCテレビ、テレビ朝日）のメインキャスト第1弾として、細田佳央太×莉子、本島純政×川津明日香、渡部秀×小島藤子、猪塚健太×藤谷理子、青柳塁斗×松井愛莉の5組の出演が、各話エピソードと共に発表された。
【動画】細田佳央太×莉子演じるドラマ本編を初公開！ 『君としたキスはいつまでも』PR映像
本作は、生で最も尊いキスシーンを描く、オムニバス・ラブストーリー。
廃校となった小学校をフルリノベーションした湖畔のホテル。グランドオープンを目前に控えたプレオープン中に、小学校にゆかりのある人々が訪れたとき、物語は動き出す−。
今回解禁されたメインキャストには、チーム・ハンサム！より、細田佳央太、本島純政、猪塚健太、青柳塁斗。そしてハンサムファンにはなじみの深い渡部秀。各エピソードのヒロインに、莉子、川津明日香、小島藤子、藤谷理子、松井愛莉。
各話エピソードは以下の通り。
■初めてのお泊りデートで描く淡い恋と初めてのキスまでの物語（細田佳央太×莉子）
ホテルのプレオープン初日、廃校前の小学校で最後の卒業生となった佐々木太陽（細田）と玉山みく（莉子）は幼なじみ。最近付き合い始めた2人は、初めてのお泊まりとして、リノベーションしてホテルになった思い出の地を訪れる。手をつないだことさえない2人の淡い恋模様の行方は…？
■プレオープンに向けた新人＆先輩スタッフの奮闘と恋の物語（本島純政×川津明日香）
新人ホテルスタッフの仁野司（本島）と、先輩で教育係の仙崎渚（川津）はプレオープンに向けた準備を行っていた。お互い好意を持っているものの、恋人までの距離はなかなか縮まらない2人。それには、ある理由が…？
■初めて出会った見知らぬ2人の、1日だけの物語（渡部秀×小島藤子）
小学校6年の時に転校してきて1年だけこの小学校で過ごした嶋田沙由里（小島）。長年付き合った彼氏に振られ、ひとりホテルを訪れた。そこで、偶然出会ったのが同い年のカメラマン・新田裕司（渡部）。初めて出会った二人が湖畔のホテルで過ごした1日。
■感傷にふける警察官の記憶に刻まれた、追憶の物語（猪塚健太×藤谷理子）
廃校前の小学校。警察官・北村智行（猪塚）は防犯訓練で小学校を訪れ、保健室の先生・晴美（藤谷）と出会い結婚した。ゆかりの深い場所でもあるホテルのプレオープンに訪れた智行。だがそこには晴美の姿はなく…。
■振られた元カノとオーディションの場で演技のキス!?（青柳塁斗×松井愛莉）
ホテルで人気アーティストのミュージックビデオの撮影が予定され、地元民向けのオーディションが行われることに。ホテルで電気工事の仕事をしていた竹澤武蔵（青柳）は出場を決意。満を持して臨んだオーディションには1年前に振られた元カノ・玲奈（松井）の姿が。しかも、2人で恋人設定のオーディションに挑むことになり…。
各話エピソードより、細田佳央太×莉子が出演するドラマ本編が、PR映像にて初公開される。初々しい2人のキスまでの距離を描いた淡いラブストーリーと、舞台となる湖畔のホテルの美しいロケーションも見どころだ。
ドラマ『君としたキスはいつまでも』は、ABCテレビにて10月19日より毎週日曜24時10分、テレビ朝日にて10月18日より毎週土曜26時30分放送。
【動画】細田佳央太×莉子演じるドラマ本編を初公開！ 『君としたキスはいつまでも』PR映像
本作は、生で最も尊いキスシーンを描く、オムニバス・ラブストーリー。
廃校となった小学校をフルリノベーションした湖畔のホテル。グランドオープンを目前に控えたプレオープン中に、小学校にゆかりのある人々が訪れたとき、物語は動き出す−。
各話エピソードは以下の通り。
■初めてのお泊りデートで描く淡い恋と初めてのキスまでの物語（細田佳央太×莉子）
ホテルのプレオープン初日、廃校前の小学校で最後の卒業生となった佐々木太陽（細田）と玉山みく（莉子）は幼なじみ。最近付き合い始めた2人は、初めてのお泊まりとして、リノベーションしてホテルになった思い出の地を訪れる。手をつないだことさえない2人の淡い恋模様の行方は…？
■プレオープンに向けた新人＆先輩スタッフの奮闘と恋の物語（本島純政×川津明日香）
新人ホテルスタッフの仁野司（本島）と、先輩で教育係の仙崎渚（川津）はプレオープンに向けた準備を行っていた。お互い好意を持っているものの、恋人までの距離はなかなか縮まらない2人。それには、ある理由が…？
■初めて出会った見知らぬ2人の、1日だけの物語（渡部秀×小島藤子）
小学校6年の時に転校してきて1年だけこの小学校で過ごした嶋田沙由里（小島）。長年付き合った彼氏に振られ、ひとりホテルを訪れた。そこで、偶然出会ったのが同い年のカメラマン・新田裕司（渡部）。初めて出会った二人が湖畔のホテルで過ごした1日。
■感傷にふける警察官の記憶に刻まれた、追憶の物語（猪塚健太×藤谷理子）
廃校前の小学校。警察官・北村智行（猪塚）は防犯訓練で小学校を訪れ、保健室の先生・晴美（藤谷）と出会い結婚した。ゆかりの深い場所でもあるホテルのプレオープンに訪れた智行。だがそこには晴美の姿はなく…。
■振られた元カノとオーディションの場で演技のキス!?（青柳塁斗×松井愛莉）
ホテルで人気アーティストのミュージックビデオの撮影が予定され、地元民向けのオーディションが行われることに。ホテルで電気工事の仕事をしていた竹澤武蔵（青柳）は出場を決意。満を持して臨んだオーディションには1年前に振られた元カノ・玲奈（松井）の姿が。しかも、2人で恋人設定のオーディションに挑むことになり…。
各話エピソードより、細田佳央太×莉子が出演するドラマ本編が、PR映像にて初公開される。初々しい2人のキスまでの距離を描いた淡いラブストーリーと、舞台となる湖畔のホテルの美しいロケーションも見どころだ。
ドラマ『君としたキスはいつまでも』は、ABCテレビにて10月19日より毎週日曜24時10分、テレビ朝日にて10月18日より毎週土曜26時30分放送。