今田美桜、『世界陸上』の姿が話題に 「可愛すぎ」「金メダル」
女優の今田美桜の所属事務所「コンテンツ・スリー」が14日、公式インスタグラムのストーリーズを更新。『東京2025世界陸上』でのオフショットを公開し、ネット上で「可愛すぎる」と話題を呼んでいる。
【写真】今田美桜のラスト水着！
写真に写る今田は、ピンクのブラウスにベージュのパンツ姿で登場。スタジアムを背景にマイクを付けて立つ姿が収められており、アンバサダーとして中継出演している姿の舞台裏を切り取った1枚となっている。
「今田美桜 Staff」X（＠imanomiofficial）にも同様の投稿がされており、この姿にファンからは「美桜ちゃんが一生懸命話している姿と可愛さに金メダルです」「今日も可愛さ全開キター！！」「女神だ」「前髪の有無どっちもありってずるいね」といった絶賛の声が寄せられている。
引用：「コンテンツ・スリー」インスタグラム（＠contents__three）
