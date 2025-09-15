「感動して涙を流して帰られるお客さまを見送ることが生きがい」 ― 『BEYOND SWEETS 表参道店』の食物アレルギーに対する挑戦

私には、小麦、卵や乳、甲殻類、落花生、そばなど複数の食物アレルギーを抱える小学生の息子がいます。さらに息子はアトピー性皮膚炎もあり、医師から「白砂糖は控えめに」とアドバイスを受けています。科学的にどこまで根拠があるのかは分かりませんが、日常生活ではなるべく意識するようにしています。こうした事情もあって、家族で外食をするたびに「これは大丈夫だろうか」と不安がつきまとい、どうしても選択肢が限られてしまうのが現実です。そんな中、東京・表参道に2024年にオープンした「BEYOND SWEETS（ビヨンド スイーツ）」の存在を知りました。小麦粉も白砂糖も使わず、さらに“8大アレルゲン不使用”のアフタヌーンティーを提供していると聞き、心から期待を込めて特別試食会に足を運びました。

※「8大アレルゲン」とは、食物アレルギーの症状が重篤化しやすい、または症状を示す人が多いとされるえび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生（ピーナッツ）の8品目を指します。

『BEYOND SWEETS』のアフタヌーンティーは2つのコース

表参道駅から徒歩2分の好立地にある『BEYOND SWEETS 表参道店』

BEYOND SWEETSでは、目的に合わせて2種類のアフタヌーンティーが用意されています。いずれも小麦粉・白砂糖を使わないグルテンフリーです。

小麦に関しては徹底した姿勢を貫いています。運営会社・『B&H』の取締役社長でパティシエでもある島村ピコ可奈さんは、「小麦を製造場や店内に持ち込むことも一切制限しています。スタッフが中で小麦を含む食事をすることも禁じています」と説明しています。

さらに、シェフパティシエの松山洋樹（ひろき）さん自身も数年前に小麦アレルギーを発症。自らの体験に基づき生み出されたレシピだからこそ、細部に至るまで徹底的な配慮がなされています。

また、白砂糖の代わりには羅漢果やアガベ、メープルシロップ、ココナッツシュガーといった天然素材を使用。いずれも食物繊維が豊富で、精製糖の数倍の甘さを持ちながら体に優しく、スイーツとしての満足感をしっかり届けてくれます。

アフタヌーンティー「美容・ダイエットコース」

色鮮やかな二段スタンドに並ぶスイーツとセイボリー。どれも小麦・卵・乳不使用（※写真はイメージ、2 名分です）

「美容・ダイエットコース」は、トータルの糖質をダイエット期間中の食事の目安である40g に抑え（スコーン・ドリンクを除く）、スーパーフード、食物繊維やミネラル豊富など美容・ダイエットに良いとされる成分などを素材に使用したコースとなっています。

・スイーツ6品

・セイボリー5品

・スープ

・スコーン2種(クリーム＆コンフィチュール)

・ファーストドリンク(スパークリングワインor ノンアルコール)

・フリードリンク（コーヒー・紅茶・ハーブティー・フレッシュハーブドリンク）

・フレッシュハーブティーブーケ

・お手土産

アフタヌーンティー「プラントベース・アレルギー対応コース」

プラントベース・アレルギー対応コースの一例。安心と美味しさを両立（※写真はイメージ、2 名分です）

8 大アレルゲンを全く使用しないアレルギー対応のコースです。卵や乳製品アレルギーの方も楽しむことができます。また、植物由来の原材料のみを使用したプラントベースですのでヴィーガン主体の方にもおすすめ。

・スイーツ6品

・セイボリー6品

・スープ

・スコーン2種(コンフィチュール)

・ファーストドリンク(スパークリングワインor ノンアルコール)

・フリードリンク（コーヒー・紅茶・ハーブティー・フレッシュハーブドリンク）

・フレッシュハーブティーブーケ

・お手土産

「嬉し泣きをしながらお帰りになるお客さまもいらっしゃる」

驚かされるのは、ここでのアフタヌーンティーが「制限食」ではなく、「ご褒美の時間」として楽しめることです。スイーツ6品、セイボリー、スコーン、ハーブティーと彩り豊かで贅沢な構成に加え、ラディッシュや人参など旬の野菜の甘みも丁寧に引き出されています。

「食物アレルギーを抱えるお子さんは、普段どうしても『我慢』が多いのですが、時に感動して涙を流しながら帰られる方もいらっしゃいます」と、島村ピコ可奈さんは話します。

「そんな姿を目にしたとき、スタッフ一同も裏でもらい泣きをしてしまうんです。『この仕事をしていて本当に良かった』と心から思える瞬間ですね」。

食物アレルギーがあっても平等に楽しい食の時間を

家族に食物アレルギーがあると、「みんなで同じものを囲んで楽しむ」ことが難しい場面が多々あります。『BEYOND SWEETS』のアフタヌーンティーは、そんな悩みを解消し、誰もが安心して特別なひとときを共有できる場所。アレルギー対応という枠を超えて、誰もが同じテーブルを囲み、笑顔で過ごせる時間を叶えてくれます。表参道の『BEYOND SWEETS』は、まさに食の新しい選択肢を提示してくれる存在です。

アフタヌーンティー以外にも、ケースには魅惑的なスイーツがズラリ

表参道にありながら緑あふれる風景を楽しみながら、ゆったりした時間を楽しめる空間になっている

BEYOND SWEETS「アフタヌーンティー」について

コース名： 「美容・ダイエットコース」「プラントベース・アレルギー対応コース」

価格： 各コース9020 円（1 名・税込）※2 名から予約可

開催日時：毎週日曜日、月曜日の11時半と14時の2 部制、2 時間制

予約： 各コース2 名〜最大8 名までの偶数人数での完全予約制

予約フォーム：https://www.beyondsweets.com/pages/afternoon-tea

備考： 選べるコースは週ごとに異なり、隔週で変更となります。

12 歳以下に限り、予約1 名につきお1 名まで同席可能。

※子供専用メニューの用意はなし、飲み物については別途費用が発生。

予約の3 日前〜当日のキャンセル、無断キャンセルは予約料金の100%を負担。

店舗概要

店 名： 『BEYOND SWEETS 表参道店』（ビヨンドスイーツ表参道店）

所在地： 東京都港区南青山3-13-9 青山パティオ1 階

アクセス： 地下鉄銀座線・千代田線・半蔵門線「表参道駅」徒歩2 分

営業時間：10時〜19時（ラストオーダー18時半）

定休日： 火曜日（祝日を除く）

席 数： 49 席（内、店内席32 席、テラス席17 席）

備 考： おむつ替えシートあり / 全席禁煙 / ペット不可 / 駐車場なし

ホームページ：https://www.beyondsweets.com/

