【モデルプレス＝2025/09/15】モデルで女優のKoki,が15日、自身のInstagramを更新。美しいウエストを披露した。

【写真】Koki,、大胆へそ出しルック披露

◆Koki,、美ウエスト披露


Koki,は「COACH 新しいコレクションを見るのが楽しみ！」と、レオパード柄のクロップドトップスにデニムを合わせたスタイリングで、美しいウエストラインが際立つ姿を披露した。

この投稿に、ファンからは「圧巻のスタイル」「かっこよすぎ」「美しいウエスト」「似合ってる」「憧れ」などの声が上がっている。（modelpress編集部）

