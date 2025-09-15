Koki,、美腹筋際立つへそ出しコーデに反響「圧巻のスタイル」「憧れ」
【モデルプレス＝2025/09/15】モデルで女優のKoki,が15日、自身のInstagramを更新。美しいウエストを披露した。
【写真】Koki,、大胆へそ出しルック披露
Koki,は「COACH 新しいコレクションを見るのが楽しみ！」と、レオパード柄のクロップドトップスにデニムを合わせたスタイリングで、美しいウエストラインが際立つ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「圧巻のスタイル」「かっこよすぎ」「美しいウエスト」「似合ってる」「憧れ」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】Koki,、大胆へそ出しルック披露
◆Koki,、美ウエスト披露
Koki,は「COACH 新しいコレクションを見るのが楽しみ！」と、レオパード柄のクロップドトップスにデニムを合わせたスタイリングで、美しいウエストラインが際立つ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「圧巻のスタイル」「かっこよすぎ」「美しいウエスト」「似合ってる」「憧れ」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】