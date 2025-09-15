日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテＱ！」（日曜・午後７時５８分）が１４日に放送され、けが療養中のお笑いコンビ「ロッチ」の中岡創一がスタジオ出演した。

７月に同局が定例会見でベトナムロケ中に中岡が尻を強打しけがを負ったことを公表し謝罪。同局によると、中岡はモーターボートを使用した人気動画の再現に挑戦したところ尻を強打。第２腰椎圧迫骨折疑いと診断された。

ロケは中止となったがベトナムロケから１か月後の「８月某日に中岡を招集」とテロップが流れ、会議室のテーブル前に赤いちょうネクタイを締めた中岡の姿がＶＴＲで映し出された。「もう歩けていますし、毎日お散歩３０分。ずっと家におるからこういう現場に出ると声がうわずるんですよね」とスタッフを笑わせ元気な姿を見せた。

そしてスタッフに「中岡さんが療養中でロケに行けない間は助っ人を呼んでいこうかと思います」と伝えられ、「助っ人第１号はこの方です」と紹介されたのは出川哲朗。これに中岡は「めちゃくちゃうれしいけど、あんまり面白くされても困る」と苦笑いだった。