◆大相撲秋場所２日目（１５日、東京・両国国技館）

西序二段２２枚目・岡田（高田川）が白星発進した。体重が約３０キロ重い東同２３枚目・黎大丸（式秀）に立ち合いで低く当たり、一直線に押し出した。「押し相撲しかしてないので。（師匠の高田川）親方に言われた通り、正面から真っ向勝負にいった」と、会心の勝利となった。

７月の名古屋場所は場所直前に胃腸炎で体調を崩し、体重が激減した。一番相撲を休場するなど２勝４敗１休。昨年１１月の九州場所の前相撲で初土俵以来、初めて負け越し、三段目から序二段に陥落したが、場所後はウエートトレーニングに力を入れ、約１か月半で体重を１８キロ戻した。「今回は万全。稽古もして、体も戻って張っている。今日も押し負けなかった」と胸を張った。

東海大柔道部出身。場所前、先輩で２０２１年東京五輪男子１００キロ級覇者のウルフ・アロン（現新日本プロレス）から「初日負けなし力士で頑張れ」とエールを送られていた。先場所の休場を除き初日は初土俵から４戦４勝。ウルフの檄に応えた２３歳は「いい流れが来ている。全勝目指します」と意気込んだ。