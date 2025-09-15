きょうは日差しの出る所が多くなりますが、前線の影響で関東など東日本の一部で雲が広がりやすいでしょう。午後は山沿いや内陸を中心に、局地的ににわか雨や雷雨がありそうです。東京都心も夜は、わずかながら通り雨の可能性があります。

また、南から前線に向かって、蒸し暑い空気の流れ込みが続くため、きょうも各地でこの時期としては気温が高くなります。特に日差しが出る時間が長い、東海や近畿では35℃以上の猛暑日になる所もあるでしょう。真夏と同じ熱中症対策が必要です。

きょうの各地の予想最高気温

札幌 ：28℃ 釧路：24℃

青森 ：30℃ 盛岡：28℃

仙台 ：27℃ 新潟：31℃

長野 ：31℃ 金沢：32℃

名古屋：36℃ 東京：31℃

大阪 ：35℃ 岡山：34℃

広島 ：33℃ 松江：32℃

高知 ：34℃ 福岡：34℃

鹿児島：34℃ 那覇：34℃

あすとあさっても東日本や西日本を中心に厳しい暑さが続きます。木曜日からは前線が南下する影響で、関東から九州でくもりや雨の日が多くなり、残暑が収まるでしょう。

来週は東日本でも乾いた空気が入ります。東京は日差しが出ても30℃に届かず、ようやく秋を感じられそうです。