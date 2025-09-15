元レスリング選手・吉田沙保里（42）の喜びの報告に芸能界やファンから祝福が寄せられている。

【映像】10連けん玉など特技を披露する吉田沙保里

これまでInstagramで、10連けん玉やギターの弾き語りなどの特技を披露してきた吉田。

また、元サッカー日本代表の松井大輔（44）らとのフットサルや小野伸二（45）らとのゴルフなど、プライベートの様子も公開してきた。

少し早めの誕生日ケーキ

9月13日の投稿では、岡平健治名義でフォークデュオ・19として活躍した歌手のけんじ（46）らに43歳の誕生日を早めにお祝いしてもらったことを報告した。

「少し早めの誕生日をお祝いしてくれました。サプライズツアーでたどり着いた場所がとてもステキな場所でビックリしました。今年、1番最初にお祝いしてくれて本当にうれしかったです。サプライズって本当にうれしいな。みんな本当にありがとう」

この投稿に俳優の高島礼子（61）、勝地涼（39）、元プロ野球選手の元木大介（53）、元プロサッカー選手のラモス瑠偉（68）らが「いいね！」をつけ祝福している。

ファンからも「沙保里さんにとって、よき一年となりますように！」「楽しい思い出をたくさん作ってくださいね！」など、祝福のコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）