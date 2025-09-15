¡ØTHE LAST PIECE¡ÙKEI¡Ö¼«Ê¬¤Î¡ÈÀ¼¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡×¡¡KANTA¤«¤é°¦¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¡Ú¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥ÈÏ¢ºÜ´ë²èVol.5¡Û
¡¡SKY-HI¤¬CEO¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¿¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖBMSG¡×¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¡×¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢19Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢ORICON NEWS¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È10¿Í¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£Vol.5¤Ç¤Ï¡¢KEI¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¤Ï¡¢BE:FIRST¡¢MAZZEL¤Ë¼¡¤°3ÁÈÌÜ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®¤Ø¸þ¤±¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£6·î27Æü¤Ë¤Ï¡¢TBS¡ØTHE TIME,¡Ù¡Ê·î¡Á¶â Á°5¡§20¡ÁÁ°8¡§00¡Ë¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£Æ±Æü¤«¤éBMSG¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡ØTHE LAST PIECE¡ÙËÜÊÔ¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å8¡§00¢¨°ìÉô¡¢Îã³°¤¢¤ê¡Ë¤È¹ç¤ï¤»¡¢3¼¡¿³ºº¤Ë¿Ê¤ó¤À·×30¿Í¤ÎÎý½¬À¸¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡9·î5ÆüÇÛ¿®¤ÎËÜÊÔ¡Ö#11¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È10¿Í¤¬·èÄê¡£¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿Í¿ô¤ä¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ê¤É¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£ºÇ½ª¿³ºº¤Øµ¤¹ç½½Ê¬¡ÖÌ´¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¿½¸ÂçÀ®¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Ö¤Ä¤±¤Þ¤¹¡×¡¡
¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿³ºº¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ÐÍè»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÚKEI¡ÛVS¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¿³ºº¤Ç¤¹¡£BE:FIRST¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈÂÐ·è¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅöÆüÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤ì¤Æ¥×¥í¤Î¤¹¤´¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£BE:FIRST¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÁÇÄ¾¤Ë²»³Ú¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤ó¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¡Ö²ù¤·¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¡×¤Ï¡£¤½¤ì¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡ÚKEI¡Û¡ÖSecret Garden¡×¤Ï¼«Ê¬¤ÎÆÀ°Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë³Ú¶Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÈÖ¤Ç¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢¿³ºº¤òÄÌ²á¤Ç¤¤ë¤«¤¹¤´¤¯ÉÔ°Â¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢ËÜÈÖ¤Ç¥Þ¥¤¥ó¥É¡¢¼ÂÎÏ¤È¤â¤Ë¥Ù¥¹¥È¤ò½Ð¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÎý½¬Ãæ¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤ÎAt The LastËÜÈÖ¤Ç¤Ï¡¢¶Ê¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¼ÒÄ¹¡ÊSKY-HI¡Ë¤«¤é¤â¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤É¤¦¸«¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃÊ³¬¤â±Û¤¨¤¿¤Í¡ª¤É¤³¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈË«¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÅÀ¤¬°ìÈÖÀ®Ä¹¤·¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÚKEI¡Û¼«Ê¬¤Î¡ÖÀ¼¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡ªÆü¹â¤µ¤ó¡ÊSKY-HI¡Ë¤¬¤º¤Ã¤È¶á¤¯¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢»ØÆ³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤Î¼«Ê¬¤Î¼´¤È¤Ê¤ëÀ¼¤ò¤ß¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¼«Ê¬¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¼¤òÄ°¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÃæ¡¢Ãç´Ö¤ä»ØÆ³¼Ô¤«¤é¤ÎÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿¡¢¤â¤·¤¯¤Ï°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤ä¹ÔÆ°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÚKEI¡ÛTAIKI¤Î¡Ö²¶KEI¤¯¤óËÜÅö¤Ë¥é¥Ã¥×¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾å¼ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡ª
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¿³ºº¤Î»þ¤Ë¡¢¥é¥Ã¥×¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òTAIKI¤Ë¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î¥é¥Ã¥×¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½¡½ºÇ½ª¿³ºº¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚKEI¡Û¼«Ê¬¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤¾¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Þ¤¹¡ª¼«Ê¬¤¬Ì´¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¿½¸ÂçÀ®¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Ö¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÍè¤¿¤È¤¤è¤êåºÎï¤Ë¡×¿´¤¬¤±¤ë¡È¤·¤Ã¤«¤ê¼ÔÃ´Åö¡É¤¬¸ì¤ë¡¢Ì´¤È²»³Ú¤ÎÎÏ
¡½¡½ºÇ½ª¿³ºº»²²Ã¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¡»¡»Ã´Åö¡×¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤´¼«¿È¤Ï¤É¤ó¤ÊÃ´Åö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÚKEI¡Û¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¼ÔÃ´Åö¡×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¸å¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò½Ð¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢»È¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÊÒÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢°ÜÆ°¤·¤¿¤â¤Î¤ò¸µ¤ËÌá¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¡ÖÍè¤¿¤È¤¤è¤ê¤âåºÎï¤Ë¡×¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤³¤¾¡ª¤È¤¤¤¦¤È¤¤ËÄ°¤¯³Ú¶Ê¡¢¼«¤é¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Ê¤É¡¢¡È¥Ñ¥ï¡¼¥½¥ó¥°¡É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÚKEI¡ÛTHE RAMPAGE from EXILE TRIBE¡Ö100degrees¡×
¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¯¤È¡¢¡Ö¤è¤·¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯¤·ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¼«Ê¬¤¬³ÊÆ®²È¤Ë¤Ê¤ëÌÑÁÛ¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤ËÆþ¾ì¶Ê¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤³¤Î¶Ê¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¾Íè¤Î¡ÈÌ´¡É¤Ï¡£
¡ÚKEI¡Û¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤òÆÏ¤±¤¿¤ê¡¢¡ÖÀ¸¤¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¼ê½õ¤±¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¿È¶á¤Ê¿Í¤¬¤Ä¤é¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤È¤¡¢¼«Ê¬¤Ï²»³Ú¤Ç´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤ÆËÜµ¤¤Ç»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥é¥Ã¥×¤ä¥À¥ó¥¹¤Î¥¹¥¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊºÍÇ½¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÊü¤ÄKEI¡£°ìÊý¤Ç¡¢²º¤ä¤«¤ÊÏÃ¤·Êý¤ä¼þ°Ï¤ò¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤µ¤»¤ë¥ª¡¼¥é¤ò¤Þ¤È¤¦ÐÊ¤Þ¤¤¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊKEI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢KANTA¤«¤é°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÖKEI¤¯¤ó¤Î¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤ÏÇ¯¤Îº¹¤ò´¶¤¸¤ë»þ¤È´¶¤¸¤Ê¤¤»þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÎý½¬¤Î»þ¤äÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Î»þ¤Ï¤¤¤Ä¤âÌÀ¤ë¤¯¤Æ¡¢2ºÐÇ¯¾å¤Ç¤¹¤¬Æ±¤¤Ç¯¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¼ã¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜ¿Í¤Ï°Õ¼±Åª¤Ê¤Î¤«Ìµ°Õ¼±¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬Ç¯¤Îº¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤KEI¤¯¤ó¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡£
¡¡¡Ö°ìÊý¡¢ËÍ¤¬KEI¤¯¤ó¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë»þ¿Æ¿È¤ËÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»ëÅÀ¤«¤é°Õ¸«¤ò¤¯¤ì¤ëÍÍ»Ò¤«¤éÇ¯¤Îº¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï·è¤·¤Æ°¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÆâÍÆ¤«¤éº£¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤Î½Å¤ß¤Ê¤É¤ò´¶¤¸¤ÆÇ¯¤Îº¹¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®ÊÛ¡£¡ÖKEI¤¯¤ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤È¿¿·õ¤Ê»þ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤½¤Î¿ÍÊÁ¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
