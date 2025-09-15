羽田空港で手荷物検査の際に乗客がトレーに置いた現金を盗んだとして、保安検査員の男が逮捕されました。

【写真を見る】羽田空港で手荷物検査中に乗客の現金9万円盗んだ疑い 21歳の保安検査員を逮捕 盗んだ現金は個室トイレのトイレットペーパーの芯に隠す

窃盗の疑いで逮捕されたのは、東京・大田区に住む羽田空港の保安検査員・松本龍容疑者（21）で、おととい、羽田空港の保安検査場で乗客の男性（30代）が手荷物検査のためにトレーに置いた現金9万円を盗んだ疑いがもたれています。

警視庁によりますと、松本容疑者はX線装置に荷物を通す前に、トレーを整えるふりをしてトレーに直接置かれた現金を盗み、その後、空港内の個室トイレのトイレットペーパーの芯に盗んだ9万円分の札を隠していたということです。

松本容疑者がトイレから保安検査場に戻った際、現金がなくなった乗客の男性と口論になり、事件が発覚しました。

調べに対し、松本容疑者は「スリルを楽しむために盗んだ」「仕事が体力的にきつくて辞めようと思っていて、生活の足しとして貯金しようと思った」などと容疑を認めているということです。

また、「今年の8月ごろから70から80件やった」「あわせて150万円くらい現金を盗んだ」とも供述しているということで、警視庁が余罪を調べています。