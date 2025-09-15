韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第9話にて、日本人練習生マサト（21歳）のキュートなステージに反響が起こった。

【映像】ビジュ爆発した日本人練習生の顔面

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。

猫を抱いて現れた“あざとかわいい”マサト

練習生たちが4つのグループに分かれ、それぞれ新曲を披露するセミファイナルの「デビューコンセプトバトル」。自身のビジュアルに自信を持ち、甘いマスクで人気を集めるマサトは、清涼な雰囲気の楽曲「Sugar HIGH」チームに所属している。

練習でミスを繰り返す「Sugar HIGH」チーム。中間チェックや練習生評価でもバラバラのパフォーマンスを披露してしまい、「ディテールがかなり欠けている」「もっと練習が必要だ」「ダンスが改善点」と酷評を受け続けた。振り覚えが遅いマサトも、苦戦を強いられてしまう。

本番のステージには、まずマサトが、猫耳の帽子を被り、大きなピンクの猫のぬいぐるみを抱いて登場。両手を伸ばしてあくびをするような仕草をしたあと、背後のカーテンが開き、ファンタジックな世界が広がる。そしてメンバーのチャン・ハヌム（20歳）からお菓子を口に運ばれると、マサトはそれをおいしそうに頬張ってハヌムと一緒にハートを作り、観客から歓声が起こった。

その後もマサトははつらつとした楽曲の雰囲気を完全に掌握し、くるくると変化するキュートな表情でも魅了。見守る練習生たちからも「マサト！」と声援が飛ぶ。視聴者からは「まさと可愛い！」「ビジュ爆発ーーー！」「やっぱまさとは可愛い系だわ」「マサトかわいい」「顔がいい」「イケメン」「まさとやっぱり声がいい」「マサト強すぎる」「はい優勝」「似合ってる」「ステージ映えするなあ」と、絶賛の声が多数集まっていた。

マスターからは「Sugar HIGH」チームへ、「生歌が安定してるから聴きやすかった」と高評価が寄せられる。観客による投票の結果、マサトは1360点という高得点を獲得した。（『BOYS II PLANET』／ABEMA K-POPチャンネル）