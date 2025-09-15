「ごみ清掃芸人」を自称する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。



【写真を見る】【ごみ清掃芸人】 「複合素材のバインダーは可燃ごみで大丈夫です！」「多くの自治体は９割ルールというものがあり」 【マシンガンズ滝沢】





滝沢秀一さんは「複合素材のバインダーは可燃ごみで大丈夫です！」と綴ると画像をアップ。



続けて「多くの自治体は９割ルールというものがあり、その素材の大部分が燃える素材であれば、金属などの燃えない素材が少し付いていても可燃で出して大丈夫ですよというルールがあります！ベルトや鞄も同様です！」と、綴りました。







更に、続く投稿で、滝沢秀一さんは「自治体によっては、きっちり分けて欲しいとか一部でも燃えない素材があれば不燃ごみ、プラスチック自体が燃えないごみという分類がありますので、パンフレットでお確かめください！」と、ファンに向けて呼びかけています。







滝沢秀一さんは、日々、ＳＮＳを通じ、「ごみトリビア」を投稿。啓発活動につとめています。



※自治体によって該当のごみへの対応が違う場合があります。

参考にする場合はお住まいの自治体の対応をご確認ください。



【担当：芸能情報ステーション】