【ギリギリを攻める猫】お湯張りを開始すると愛猫が浴槽へ猛進！ハプニングに飼い主ヒヤリ【作者に聞く】
不妊治療など幅広いジャンルの漫画を描く海原こうめ( @koume_umihara )さんは、X(旧Twitter)やブログにてエッセイ漫画を公開している。
2023年9月には「ギリギリを楽しむ猫に事件発生」の作品を投稿。お風呂を入れる際にお湯張りをすると、愛猫が浴槽まで猛ダッシュしてスリルを楽しんでいるが、ふとしたことで事件が発生してしまうというストーリーだ。本作の裏話や愛猫などについて、海原こうめさんにインタビューした。
本作「ギリギリを楽しむ猫に事件発生」は演出が加えられているものの、内容はほぼ実話だという。「ギリギリを楽しむ猫に事件発生」が誕生したきっかけについて、作者の海原こうめさんは「我が家には猫が2匹(ヤタさんとナギさん)いるのですが、猫たちと暮らしはじめてからいろいろな驚きがあり、この出来事は特に印象的だったので漫画にしました」と振り返る。
制作時に工夫した点については、「状況がわかりやすいように、猫の勢いが伝わるように気を付けて描きました」と明かす。また、作中で描かれたナギさんの行動は、「2020年春頃に実際に起こった話で、現在もお湯はりチャレンジは続いています」と話す。
さらに、海原こうめさんは「直前まで2匹でケンカしていたと思ったら、ふと気づくとぎゅうぎゅうにくっついて寝ているところなんて最高にかわいいです！」と、愛猫達のかわいい仕草についても教えてくれた。
最後に、海原こうめさんは「これまで通りブログで募集した読者さんの体験談や、自分の日常や猫たちのことを中心にたくさん漫画を描いていきたいです」と、今後への意気込みを語った。
かわいくて癒やされるヤタさんとナギさんは猫好きにはたまらないだろう。「ギリギリを楽しむ猫に事件発生」をまだ読んでいない方は、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：海原こうめ(@koume_umihara)