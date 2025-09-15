人気YouTuberのヒカル（34）が15日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「オープンマリッジ」宣言動画に続いてアップした「本音」動画のコメント欄も炎上状態となった。

ヒカルは元キャバクラ嬢で実業家、インフルエンサーの、進撃のノア（30）と交際0日で結婚。前日にはノアと2人で動画に登場し「オープンマリッジ」を宣言。「配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う結婚の形を指します」と説明し、当該動画には批判的なコメントが殺到していた。

翌日15日、ヒカルは約35分の動画をアップ。前日は妻のノアと朝5時ぐらいまで飲んいたが、その後2時間ほど寝て目覚めたという。「動画を出して10時間後、朝の8時なんですけど。コメントも3万件ほどいただいて。それに対して、率直にリアルに思っていることを話していこうかなと思っています」と切り出した。

「今回の動画を上げたことへの後悔は全くなくて視聴者の人が怒っているっていうのも理解してて。登録者が今の時点で7万人ぐらい減ってるんで、このペースでいくと最低10万人」と語った。

そして「大半の人間は隠れて最低なことをしてるし、逃げてるだけだと思ってるんで。それを分かってるのに、みんな現実を見ずに潔くないことをして虚像を応援してるだけ」と語った。

今回の騒動については「心は全く死んでない。ここから僕は実力で結果を残すんで」と宣言。その後も「結果を残す」というフレーズを何度も繰り返し、「この地獄すら楽しめるタイプ」と自らを鼓舞した。

過去の発言と現在の行動が一致してないとの指摘に対して「それに関しては言い訳の余地ないですね。それが僕なんで。ただただダサいとしか言いようがない」とした。

当該動画のコメント欄にはさまざまな声があった。「勘違いするなよ。いい歳こいた人間が承認欲求求めんなよ。普通に2人で幸せになればええやん。なんで相手のこと配慮しない自分の幸せが1番上に来るんだよ」「ノアちゃんの事について話すのかな〜って思ったら自分の事ばっかり。ほんとに何も分かってない。かわいそう」「なんで自分が傷つけられたみたいな顔してんの？なんでそんな顔できるん？マジで謎」「なんでヒカル被害者ヅラしてんの？？ みんな汚い事してるとか、視聴者バカにしてんのか？ 自分何様なん？ もうあんたの言葉誰も刺さらないよ」などと書き込まれていた。

ヒカルは5月31日にYouTubeチャンネルで自身の結婚を発表。進撃のノアは、大阪ミナミでキャバ嬢デビュー後北新地に移り、5年で年収2億円を達成するなどして、バラエティー番組などにも多数出演。著書も出版した。