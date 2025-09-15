仰向け寝が多い方におすすめ！首・後頭部にやさしくフィットする【西川】の枕がAmazonに登場！
首を正しく支えて快適な眠りをサポートする【西川】の枕をAmazonで手に入れよう！
西川の枕は、仰向け寝が多い方に向けて医学博士と共同開発された快眠枕である。首部分には独立構造のネックサポートキルトを採用し、パイプが横に流れにくく、首元の高さを安定して保つ。中央部には後頭部の収まりが良い凹型形状を施し、首から肩にかけて自然にフィットする設計となっている。
肩口にはアーチ型の形状を採用し、冷えを防ぎながら優しく支える。両サイドはやや高めに設計されており、寝返りを打った際の横向き寝にも対応できる高さを確保している。首部と後頭部の二箇所で高さ調整が可能で、付属の補充用パイプを使えば、好みに応じた微調整も容易に行える。枕が高すぎると感じた場合には、パイプを抜いて調整することもできる。
詰めものには通気性と弾力性に優れたソフトパイプを使用し、マチや裏地には通気性の高いメッシュ生地を採用。これにより洗濯後の乾燥時間が短縮され、日々のメンテナンスも快適に行える。汚れや臭いが気になるときには、洗濯ネットに入れて家庭用洗濯機で洗うことができる。
仰向け寝を中心とした使用者にとって、首・肩・後頭部のバランスを整えながら快適な眠りをサポートする本製品は、日常使いにおいて高い満足度を提供する。洗えて清潔に保てる点も、長く愛用する上での大きな魅力となっている。
