犬が『ソファに乗っかる』理由4選

リビングやダイニングルームで愛犬と一緒に過ごしていると、ソファの上に自ら飛び乗り、くつろいでいることはありませんか。なぜ犬たちはソファの上に乗りたがるのでしょうか。

1.床より座り心地がいいから

現代の住宅の多くは、床材にフローリングが使われています。フローリングは夏場はひんやりしていて冷たいという利点がありますが、ツルツルと滑りやすい上、眠る場所としてはあまり適してはいません。

床よりもソファの上の方がふかふかしていたり、柔らかかったりと居心地がいいと感じる犬は多いです。そのため、床ではなくソファの上を好んでくつろいでいるのでしょう。

2.飼い主の近くに居たいから

大好きな飼い主の近くに居たいという理由からソファの上に飛び乗ってくることも多いです。特に飼い主がソファに座っていることが多いのであれば、その分、ソファの上に登りたがるでしょう。

また、飼い主にかまってほしい、甘えたいとアピールするときにもソファの上に飛び乗り、より近い距離でアピールしようとすることもあります。

3.飼い主のニオイがするから

飼い主がいない時でもソファの上にひとりで乗ってくつろいでいる、という犬もいるでしょう。この場合、飼い主のニオイがソファやソファの上に置かれているクッション、ブランケットなどに染み付いている可能性があります。

犬は寂しさや心細さを埋めるため、飼い主のニオイを嗅いで気を紛らわしたり、安心感を得たりすることが多いです。お留守番中や飼い主が忙しい時間帯などにソファの上に乗るのも、このような理由が関係しているのかもしれません。

4.家族や部屋全体を見渡せるから

犬にとって、家族や部屋全体を見渡せる場所は、最も安心できる場所とも言えます。家族がくつろいでいる様子を観察したり、部屋全体を見渡すことで危ないことや異変がないかをチェックしているのです。

こうした日常の様子を少し高い位置から見渡すことで、「今日も安全だ」「家族みんなが居てくれて嬉しい」と幸せを感じることにもつながります。

犬がソファに登るときに考えられるリスク

犬がソファに自ら飛び乗ろうとすると、足腰を痛めてしまう恐れがあります。また、足を踏み外して落下してしまい、落ちた時の衝撃で骨折や脱臼、打ち身といった怪我を負うリスクもあるので危険です。

特に子犬や老犬、小型犬は怪我を負いやすいので、ソファをはじめ、高い場所への昇り降りには十分注意しましょう。

ソファ周りでできる安全対策とは

自分でソファに昇り降りしたがる愛犬の安全を守るためには、高い場所へ無理なく昇降できるように対策が必要です。

例えば、ペット用のスロープやステップ台を設置してあげると、足腰に負担がかかりにくく、なおかつ足を踏み外すリスクも減らせるので安全でしょう。

より対策を強化するのであれば、ソファの上でくつろいでいるときに落下しないよう、柵を設ける対策法も検討してみてください。

まとめ

いかがでしたか。犬がソファの上に乗りたがるのは、ソファの上の居心地の良さや飼い主の近くに居たいという心理が影響しています。愛犬の安全を確保した上で、安心して昇り降りできるように対策してあげましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)