「ミスコン出身」と聞いて驚いた芸能人ランキング！ 2位「神田愛花」を抑えた堂々の1位は？
All About ニュース編集部は8月19日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「ミスコン出身芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「ミスコン出身と聞いて驚いた芸能人」ランキングを紹介します。
【9位までのランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、神田愛花さんです。
学習院大学出身の神田さんは、大学3年の時に「ミス学習院コンテスト」で準グランプリを受賞。大学卒業後、2012年までNHKのアナウンサーとして活躍し、その後はフリーに転身。現在は、お昼のバラエティー番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）のMCなどを務めています。
回答者からは、「アナウンサーとしてのイメージが強くあり、ミスコン出身とは知らなかった」（30代女性／長野県）、「バラエティー番組の印象が強く、ミスコン出身ぽくないから」（40代女性／島根県）、「かわいさよりもバラエティー映えする性格の方がインパクトが強いから」（40代女性／岡山県）、「目は大きくて綺麗だけど、日村さんと結婚したりしてまさかミスコン出身だとは思わなかった」（20代女性／東京都）などの理由があがりました。
1位は、叶美香さんでした。
1967年生まれの叶さんは、ゴージャスなユニット「叶姉妹」の妹役として活躍。1998年度の「第20回 ミス日本」コンテストでは本名の「玉井美香」で出場し、グランプリに輝きました。現在も圧倒的な美貌を保ち続け、セレブタレントとしての地位を確立しています。
アンケート回答では、「あんまりグランプリとかに出ているイメージがなかった！聞いたこともなかった！」（20代女性／静岡県）、「かなり派手な印象があります。ミスコン出身というと、もう少し控えめなイメージがあったので、驚きました」（60代男性／新潟県）、「叶姉妹のお二人は、何者なのか分からないけれども有名ってイメージしかなかったので、ミスコンの次元に収まらなそう」（30代女性／栃木県）、「ミスコンのイメージがなく、良くも悪くもミスコンを武器にしてない」（30代女性／三重県）といったコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
