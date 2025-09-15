2025年9月15日〜9月21日の運勢「うお座（魚座）」 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月15日〜9月21日の運勢を西洋占星術で占います。
負けを認めて。
うお座さんの天敵、「飽き」がやってきます。
でも、これ、薄々、気付いていたのでは？ 「前ほど楽しくない」「夢中になれない」と。でも、あなたは大人だから、続けなければいけない、頑張らないとダメと自分を叱咤（しった）激励してきたはず。ただ、いよいよごまかせなくなっているのです。
素直に認めてしまいしょう。「私は、飽きている」「もううんざり」と声に出して言ってみて。不思議なことに自覚するだけで、もうちょっと続けてみようという気になるはず。自分で自分をリスペクトできるからです。もうひと踏ん張り、頑張らなくては！
愛は、定時連絡でつないで。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）天敵の出現。
