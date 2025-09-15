フードロスを減らそうと、新潟市の子ども食堂に賞味期限の近い食品などが提供されました。



JR新潟駅のCoCoLo新潟店は、地域貢献の一環として施設内の店舗から出る賞味期限の近い食品などを子ども食堂に提供しています。13日は、担当者らが新潟市東区の子ども食堂を訪れ小学生に菓子やパンを配りました。



■小学3年生

「いっぱいもらえたので、せんべい大好きだから家族とみんなで分け合って、せんべいをもっと好きになりたい。」



■CoCoLo新潟店 山本美咲さん

「お菓子のロスはとくに多いので、お菓子を喜んでくれる子どもたちに渡して喜んで食べてもらいたい。」



食品の提供は、12月にも予定されています。