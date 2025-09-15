「本来の力を取り戻した」ベッツが再び“MVP級”の活躍　PSへ向け完全復調「信じられないほど良いニュースだ」

ベッツが再びMVP級の活躍を見せている(C)Getty Images

ドジャースのムーキー・ベッツが現地時間9月14日、敵地でのジャイアンツ戦で4打数3安打3得点と活躍し、勝利に貢献。チームは10−2で快勝した。

ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は、ベッツについて「7月30日までの時点で、打率.240、OPS.681という成績は、彼がフルシーズンでプレーしたどの試合よりも断然低かった」とし、今季は幾度も打撃不振が指摘されてきたが、「彼は再びMVP級の活躍を見せている」と称えた。

『MLB公式サイト』のデビッド・アドラー記者によれば、現地時間8月5日以降のベッツの成績はOPS.987で、これはメジャー10位、打率.352は同5位、三振率はメジャーで3番目に低いという。