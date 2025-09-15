「本来の力を取り戻した」ベッツが再び“MVP級”の活躍 PSへ向け完全復調「信じられないほど良いニュースだ」
ベッツが再びMVP級の活躍を見せている(C)Getty Images
ドジャースのムーキー・ベッツが現地時間9月14日、敵地でのジャイアンツ戦で4打数3安打3得点と活躍し、勝利に貢献。チームは10−2で快勝した。
【動画】宿敵パドレス相手にスイープ！ベッツが値千金の一発で勝利に導く
ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は、ベッツについて「7月30日までの時点で、打率.240、OPS.681という成績は、彼がフルシーズンでプレーしたどの試合よりも断然低かった」とし、今季は幾度も打撃不振が指摘されてきたが、「彼は再びMVP級の活躍を見せている」と称えた。
『MLB公式サイト』のデビッド・アドラー記者によれば、現地時間8月5日以降のベッツの成績はOPS.987で、これはメジャー10位、打率.352は同5位、三振率はメジャーで3番目に低いという。
同メディアは「ベッツは今シーズン、タイトルを獲得することはないだろうが、彼のカムバックはここ数か月、ドジャースを巡る数々の話題に埋もれてしまっていた。しかし、1か月以上もMVP級の活躍が続いていることを考えると、彼の活躍は持続可能に見える。これはドジャースの残りのシーズンにとって、信じられないほど良いニュースだ」と伝えた。
記事では「彼が本来の力を取り戻したことは、チーム全体にとって良いことしかない。ドジャースには解決すべき問題が他にもたくさんあるが、ベッツはもはやその一つではない」と、10月のポストシーズンへ向け、32歳は完全復調したようだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
