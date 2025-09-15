「お食い初めが豪華」大政絢、“料亭やお洒落なCafeみたい”な手料理に「料理本出してほしい」の声！
俳優の大政絢さんは9月14日、自身のInstagramを更新。食材にこだわった豪華な手料理を公開しました。
【写真】大政絢の豪華な手料理
コメントでは「お食い初めが豪華」「料亭やお洒落なCafeみたい」「まじで料理本出して欲しいです」「素敵です」「美味しそう」「尊敬します」「愛情いっぱいですね」「レシピ知りたいです」など、絶賛の声が多数寄せられています。
(文:くま なかこ)
「レシピ知りたいです」大政さんは「最近の家ご飯」とつづり、8枚の写真と1本の動画を投稿。北海道産のとうもろこしご飯やバラの花びらを敷いたカルパッチョなど、クオリティーの高い手料理を食材の説明とともに紹介しました。4月に第1子を出産した大政さんは、2枚目でお食い初めの料理も披露。「初めて鯛の塩焼きをオーブンで」と、こちらも手作りであることを明かしました。
「#絢ご飯」で数々の手料理を披露！大政さんは「#絢ご飯」とハッシュタグを添えて、たびたび手料理を公開しています。7月8日には「お魚中心のいつもと変わり映えはあまりしていませんが」とつづり、魚中心の和食の写真を9枚投稿。炊き込みご飯に鯖や鮭の塩焼き、みそ汁や煮物など、品数豊富でおいしそうです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
