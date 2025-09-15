2025年9月15日〜9月21日の運勢「みずがめ座（水瓶座）」 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月15日〜9月21日の運勢を西洋占星術で占います。
正しく生きる。
運気は正攻法。
真面目に頑張れば、順調な流れに乗れるでしょう。もっとも、あなたにとっては、この手の分かりやすさは退屈なはず。「1＋1＝2」のルールを守るのは苦痛なのです。どこかに掛け算で倍掛けができないか考えてしまいやすいのですが、別のルートが運よく見つかっても、「1×1＝1」にしかならない的ながっかり展開になりそう。
今週はどうぞおとなしく、いつも通り、世間並み、ありふれたことをありふれたやり方で処理して。言い換えれば、ショックなことがあっても、よくあることに収まるので慌てずに。
愛も、当たり前を大切に。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）クリアでクリーン。
