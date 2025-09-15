東京地方では、１５日昼過ぎから夜遅くにかけて、低い土地の浸水、河川の増水、土砂災害に注意・警戒してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうにも注意してください。

［気象概況］

東京地方では、暖かく湿った空気や日中の気温上昇の影響で、１５日昼過ぎから夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定となるでしょう。



［雨の予想］

東京地方では、１５日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて、多摩地方を中心に雷を伴った激しい雨の降る所がある見込みです。雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲がかかり続けた場合には、警報級の大雨となる可能性があります。

１５日に予想される１時間降水量は多い所で、

東京地方 ４０ミリ

１５日６時から１６日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東京地方 ８０ミリ



［防災事項］

東京地方では、１５日昼過ぎから夜遅くにかけて、低い土地の浸水、河川の増水、土砂災害に注意・警戒してください。

また、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。