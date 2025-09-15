2025年9月15日〜9月21日の運勢「やぎ座（山羊座）」 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月15日〜9月21日の運勢を西洋占星術で占います。
やればできる、成せば成る。
「私、何かしちゃいましたかね？」と聞きたくなりそう。
ツンケンされたり、意地悪されたり、軽い人間不信、自己嫌悪に陥りそう。加えて、妙に忙しいのです。細かくやることが多く、1つひとつが見込みよりもかさばります。気持ちも荒むし、自由も利かないし、逃げ場がなく、しんどさが募ります。
でも、そんな気分に負けてはもったいない！ 実際は、運気が強いのです。ちょっと特別なオーラが宿り、それが、異端に見えるから排斥されるだけ。安い挑発に乗らずに、あなたはあなたの道を進んで。
愛も当人同士の納得で。オフは、温泉でリフレッシュ。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）追い上げパワー！
やればできる、成せば成る。
「私、何かしちゃいましたかね？」と聞きたくなりそう。
ツンケンされたり、意地悪されたり、軽い人間不信、自己嫌悪に陥りそう。加えて、妙に忙しいのです。細かくやることが多く、1つひとつが見込みよりもかさばります。気持ちも荒むし、自由も利かないし、逃げ場がなく、しんどさが募ります。
でも、そんな気分に負けてはもったいない！ 実際は、運気が強いのです。ちょっと特別なオーラが宿り、それが、異端に見えるから排斥されるだけ。安い挑発に乗らずに、あなたはあなたの道を進んで。
愛も当人同士の納得で。オフは、温泉でリフレッシュ。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)