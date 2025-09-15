2025年9月15日〜9月21日の運勢「いて座（射手座）」 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月15日〜9月21日の運勢を西洋占星術で占います。
あなたの裁量で。
出番が増えそう。
誰かの代わりに話をまとめる、頭を下げる、根回しをするなど、大人の役割が回ってきます。同僚や後輩たちの尻拭いや穴埋めをすることになりそうですが、快く力を貸して問題を解決していきましょう。
今週は、口うるさく注意をする、厳しく本人にやらせるのではなく、さくっとあなたが終わらせて、「ここがよかった」と褒めて終わらせるとよさそう。「伸びしろ」「可能性」「昔の自分はもっとダメだった」的な救いのフレーズで締めて颯爽（さっそう）と去るのです。遠い昔にあなたが憧れた大人を再現しましょう。
愛は、落ち着きのあるデートを。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）引き取る、巻き取る。
