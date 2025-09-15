「坂本龍馬」がハマり役だった俳優ランキング！ ダントツ1位は「福山雅治」、では続く2位は？
豪快でありながら人情味にあふれた坂本龍馬の姿は、大河ドラマの中でも特に印象的な存在。「まさに龍馬」と感じさせるハマり役の俳優といえば、誰を思い浮かべますか？
All About ニュース編集部は9月3〜4日の期間、全国20〜60代の男女287人を対象に「大河ドラマ出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「坂本龍馬がハマり役だった俳優」ランキングを紹介します！
【7位までの全ランキング結果を見る】
2026年放送予定のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』では、織田信長役を務めることが決定。10作目となる大河ドラマ出演に、早くも期待の声が寄せられています。
回答者からは「どっしりとした男前という感じでイメージに合っていた」（30代女性／神奈川県）、「爽やかな龍馬像が印象的だったから」（40代男性／福岡県）、「役にあっていると感じたから」（20代女性／静岡県）といったコメントが寄せられています。
日焼けした肌にパーマ姿といった風貌や、自然体な土佐弁が評価を博しハマり役に。映画のような臨場感ある演出や、完成度の高い殺陣シーンなど見どころ満載です。
回答コメントでは「本人の気質に合っていたのかすごく役に合っていたと思うから」（40代女性／埼玉県）、「自由な感じがイメージと合っていた」（40代男性／神奈川県）、「坂本龍馬の髪型が一番しっくりしていたと思います」（40代女性／富山県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の筆者：くま なかこ プロフィール
編集プロダクション出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
