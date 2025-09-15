任期満了に伴う胎内市長選挙は14日に投開票が行われ、現職の井畑明彦さんが108票差の接戦を制し3回目の当選を果たしました。



8年ぶりの選挙戦は現職と新人の一騎打ちとなり、現職の井畑明彦さん(64)が7082票を獲得し、新人の薄田智さん(64)を108票差で振り切り3選を果たしました。



■3回目の当選 井畑明彦さん

「継続して進めてきている洋上風力発電・関係人口の拡充に力点を注いでいく。魅力ある胎内市を作っていかなければならないと強く思っています。」



投票率は61.51%で、2017年の68.74%を7.23ポイント下回り過去最低でした。