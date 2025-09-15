2025年9月15日〜9月21日の運勢「さそり座（蠍座）」 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月15日〜9月21日の運勢を西洋占星術で占います。
ツキを招く。
吹っ切りましょう。
迷ったり、考えたりするのに飽きてきそう。本当は心は決まっているのに、経済的な安定や世間体、しがらみなどを考えて動き出せないだけ。でも、ここで問題を先送りしても、ずっとグダグダとああでもない、こうでもないが続く気がしませんか？
限られた人生の時間をモヤモヤしながら生きるのがお好きなら止めません。どうぞ、思う存分、検討し続けて。
でも、未来を変えたいなら、今週仕掛けましょう。第一歩を踏み出せば、後は意外なほどスムーズ＆スピーディーに進みます。
オフは、旧交を温めて。
愛は、役割分担の見直しを。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）思い切った決断が、
ツキを招く。
吹っ切りましょう。
迷ったり、考えたりするのに飽きてきそう。本当は心は決まっているのに、経済的な安定や世間体、しがらみなどを考えて動き出せないだけ。でも、ここで問題を先送りしても、ずっとグダグダとああでもない、こうでもないが続く気がしませんか？
限られた人生の時間をモヤモヤしながら生きるのがお好きなら止めません。どうぞ、思う存分、検討し続けて。
でも、未来を変えたいなら、今週仕掛けましょう。第一歩を踏み出せば、後は意外なほどスムーズ＆スピーディーに進みます。
オフは、旧交を温めて。
愛は、役割分担の見直しを。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)