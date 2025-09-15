東京・羽田空港の保安検査場で、乗客が手荷物としてトレーに置いた現金を盗んだとして、警視庁東京空港署は１５日、保安検査員の男（２１）（東京都大田区）を窃盗容疑で逮捕したと発表した。

８月以降、乗客約８０人の手荷物から現金計約１５０万円を盗んだとみて調べている。

発表によると、男は９月１３日午後６時２５分頃、同空港第一ターミナル出発ロビーの日本航空（ＪＡＬ）の保安検査場で、乗客の３０歳代男性が手荷物検査のためにトレーに置いた現金９万円を盗んだ疑い。逮捕は１４日。

調べに「他人の現金を盗むスリルを楽しんでいた。生活の足しにしようと思った」と容疑を認めている。

男性が金属探知機を通過する際に現金を胸ポケットに入れ、その後、空港内のトイレの個室に移動して、トイレットペーパーの芯の中に現金を隠していたという。

男性が「預けた現金がなくなっている」と別の保安検査員に訴え、被害が発覚。同署が、防犯カメラ映像などから男を特定した。

男はＪＡＬから保安検査を委託された渋谷区の警備会社の社員で、手荷物検査を受ける乗客を誘導する係だった。