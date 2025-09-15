多発性骨髄腫と闘う漫才師宮川花子（71）が15日、X（旧ツイッター）を更新。95歳実母が「敬老の日」表彰を受けたことを報告し、家族ショットをアップした。

花子は相方の夫大助、長女さゆみや、実姉らとともに、実母と写った複数枚を投稿。「おはようちゃんでーす 敬老の日 母親が長寿｛95歳｝で表彰してくださりました」と伝えた。

さらに「表彰状 副賞品授与され 家族みんな参加しました 久しぶりに会えたら 私より元気そうで 嬉しかったです♪ 介護師の姉も来てくれて スタッフさんのショーまであり 楽しい表彰式」などと振り返った。

花子は19年3月、マラソン大会出場中に異変を感じ、同6月に救急搬送され、以後は多発性骨髄腫と闘いながら活動を続けている。実母は高齢ながら、関係者によると「すごく元気」だといい、今回の“貴重な共演ショット”が実現した。

フォロワーからは「お母様のお祝いに行ってこられたんですね お母様長寿おめでとうございます ステキな集合写真ありがとうございます」「ご長寿誠におめでとうございます」などと祝福の言葉が相次ぎ、これに、花子も「母は私のこと心配されてたので 元気な顔見せれて 安心しておりました」と返している。